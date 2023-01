Insécurité : un réseau de malfaiteurs démantelé par le Commissariat de Sirakoro Megetana - abamako.com

Insécurité : un réseau de malfaiteurs démantelé par le Commissariat de Sirakoro Megetana

Les éléments du commissariat de Sirakoro ont arrêté ce vendredi 06 janvier 2022 06 malfaiteurs en possession d'une dizaine de motos,

des fausses factures d'achats de motos, des livrets, des cachets et d'autres objets.



Selon le commissaire divisionnaire Fantiémé Coulibaly, tout a débuté lorsque dans la nuit du 31 décembre 2022 , le commissariat a été alerté par un vol de moto qui a été commis, immédiatement , une équipe a été envoyée sur place. Elle a trouvé sur les lieux un des suspects qui a pu être interpellé par une foule en colère qui le tabassait avec des blessures très graves. Rapidement conduit au CSCM du quartier où l'individu a reçu les soins et lorsqu'il est revenu à son état normal, les investigations ont débuté appuyées par des personnes de bonne volonté. Ces investigations ont permis de découvrir son second qui répond au nom de Moussa Sissoko. Ce dernier avait réussi à s'enfuir avec une moto volée puis deux jours après, il a été localisé, interpellé et a conduit à quatre autres complices.





Dans son intervention le commissaire Coulibaly a remercié la population pour l'appui et l'encourage à collaborer avec l'ensemble des forces de sécurité.



MS