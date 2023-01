Jugés pour » association de malfaiteurs et vol qualifié » Boubacar Diakité, Idrissa Idi Traoré et Sékou Traoré condamnés à deux ans de prison ferme - abamako.com

Jugés pour » association de malfaiteurs et vol qualifié » Boubacar Diakité, Idrissa Idi Traoré et Sékou Traoré condamnés à deux ans de prison ferme
Publié le vendredi 6 janvier 2023 | L'Indépendant

© Autre presse par DR

1 ère session de la cour d`assises de à titre de l`année 2021-2022

La Cour d’assises a condamné, hier jeudi, trois jeunes à deux ans d’emprisonnement ferme pour » association de malfaiteurs et vol qualifié » au préjudice d’un policier et boutiquier à Magnambougou en CIV.



Selon les informations, c’est courant août 2020, que les malfaiteurs écumèrent la population d’un secteur de Magnambougou. Une situation qui révolta le policier Sidy Cissé, qui entama une patrouille dans la zone à des heures tardives. C’est ainsi que sa moisson portera fruit, la nuit du 20 août, où il surprendra Boubacar Diakité, Idrissa Idi Traoré et Sékou Traoré en train de soustraire des bombonnes de gaz d’un boutiquier. Du coup, les malfaiteurs ont pris la fuite. Au cours de la poursuite, qui s’en est suivie, le policier est parvenu à épingler le nommé Boubacar Diakité avec l’appui d’une patrouille de l’armée.



Il sera conduit dans les locaux du commissariat du 7ème Arrondissement où une plainte était émise à son encontre. Soumis à l’interrogatoire, le malfrat Boubacar Diakité dénonça ses complices. Il s’agit d’Idrissa Idi Traoré et Sékou Traoré, qui seront interpellés à leur tour. A la barre, les trois accusés pour » association de malfaiteurs et vol qualifié « ont reconnu les faits à eux reprochés. Ils avouent qu’ils ont perpétré des forfaits dans leur secteur portant sur le vol des Djakarta, de douze bouteilles de gaz butane et une paire de chaussures.



Dans son réquisitoire, le parquet a requis de maintenir les accusés dans les liens de l’accusation suivant les dispositions des articles 175, 252, 253 et 254 du Code Pénal. Les avocats de la défense ont plaidé coupable en demandant des circonstances atténuantes pour leurs trois jeunes.



La Cour, dans sa délibération, a condamné les nommés Boubacar Diakité, Idrissa Idi Traoré et Sékou Traoré à deux ans de prison ferme. Ainsi, ils recouvreront la liberté pour avoir déjà effectué deux ans à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako.



Oumar BARRY



Source: l’Indépendant