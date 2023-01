Crise à l’URD : Pr Salikou Sanogo accuse Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra - abamako.com

Crise à l'URD : Pr Salikou Sanogo accuse Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra Publié le dimanche 8 janvier 2023

Les responsables du parti de feu Soumaila Cissé étaient face à la presse ce samedi 07 janvier 2023 au Mémorial Modibo Kéita de Bamako pour édifier les Maliens, les militants et sympathisants du parti sur les affaires et les crises que traversent leur formation politique. C'était en présence du président par intérim du parti le professeur Salikou Sanogo, de Mme Cissé Assitan Traoré, l’épouse de Feu Soumaïla Cissé, d'éminentes personnalités et plusieurs militantes et militants du parti.



Selon le président Salikou, cette crise a commencé après le décès en décembre 2020 de l’honorable Soumaïla CISSE et l'adhésion de Boubou Cissé et de Mamadou Igor Diarra au parti. Très rapidement, les ambitions présidentialistes de ces deux hommes ont fait surface et introduit dans le fonctionnement du parti des pratiques aussi violentes que malsaines contraires à tous les principes et à toutes les valeurs autour desquelles Soumaila Cissé et ses camarades ont fondé l’URD.





Également, pour la désignation du candidat du parti à l’élection présidentielle, les deux hommes se sont inscrits immédiatement dans une machination tendant à la modification des règles du jeu en la matière au sein du parti, règles du jeu qui ne prennent en compte à leurs yeux que le seul critère sur lequel ils pensaient pouvoir en imposer à tous : l’argent. ''Ceux qui ont adhéré à l’URD dans l’espoir de nous dévier de ce chemin que nous avons pris sous le leadership de feu Soumaila Cissé et Younoussi TOURE se doivent de se résoudre à accepter qu’ils sont indésirables chez nous.'' a indiqué Pr Salikou Sanogo.



A la fin de la conférence, les responsables du parti ont félicité les autorités de la transition pour les décisions courageuses prises en faveur du respect de la souveraineté du Mali en leur renouvelent leur soutien.





