Côte d’Ivoire : les 46 soldats ivoiriens accueillis par le président Alassane Ouattara à Abidjan

Arrivée des 46 soldats ivoiriens à l`aéroport Félix Houphouët Boigny d`Abidjan

Abidjan le 07 janvier 2023. Les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022 ont été accueillis par le Président de la République Alassane Ouattara accompagné de quelques membres du gouvernement ce samedi à l`aéroport Félix Houphouët Boigny d`Abidjan.

Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 ont foulé le sol ivoirien ce samedi 7 janvier 2023 à 23h40 (heure locale).



Ils ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le président de la République, Alassane Ouattara , le vice-président, Koné Tiémoko Meyliet , le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement.



Le président de la République de la Côte d’Ivoire s’est réjoui du retour des 46 soldats en terre ivoirienne. « Vous n'avez rien à vous reprocher ! Vous étiez allés en mission ! La mission n'a pas été facile mais vous voici de retour exactement six mois après votre départ ! Mission accomplie et bravo à vous !" a déclaré Alassane Ouattara.



Selon le chef de l’Etat, cette affaire de détention des 46 militaires était « une terrible incompréhension avec le Mali pour des problèmes administratifs. »





Il s’est saisi de l’occasion pour dire merci à tous ceux qui ont contribué au dénouement de cette affaire. « Je voudrais ici remercier le président Faure Gnassingbé, mon jeune frère Emballo Sissoko, tous les chefs d'État du monde et le Secrétaire général des Nations unies qui se sont activés pour la résolution de ce problème » a témoigné le Président Ouattara.





Bien avant, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Ouattara Brahima s’est réjoui du retour de ses hommes. Il a félicité le chef de l’Etat, chef suprême des armées pour le choix du dialogue. « Monsieur le Président, vous êtes un homme de paix. Vous avez utilisé toutes les voies diplomatiques. Vous avez refusé de croiser le fer avec le Mali. Vous avez fait le bon choix. Nous vous avons suivi. Nos soldats sont libres aujourd’hui. », a-t-il lancé.



L’Officier des forces spéciales, Chef de détachement , le lieutenant Adams Kouassi a au nom de ses frères d’armes témoigné sa gratitude aux autorités ivoiriennes qui ont œuvré pour leur retour au pays. « Nous sommes heureux et soulagés d’avoir retrouvé notre mère patrie. », a-t-il déclaré. Il a tenu à féliciter ses hommes. « A mes hommes , merci pour votre courage , discipline, votre patience, votre résilience cela n’a pas été facile. Mais je vous disais toujours qu’est-ce qui ne finit pas et vous me répondez ce qui n’a jamais commencé. Et voilà nous y sommes. », a-t-il ajouté.



