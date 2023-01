Considérant que son incarcération «N’est plus nécessaire à la manifestation de vérité ...>> La Chambre d’instruction demande à Mme Bouare Fily Sissoko le paiement d’une caution de 500 millions de FCFA et fait fi de ses déclarations de biens

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali





Incarcérée depuis le 26 août 2021, soit depuis plus de seize (16) mois, dans le cadre des dossiers dits de l'Avion Présidentiel» et du «Protocole MDACIGUO STAR pour la fourniture de maté riels et d'équipements militaires» intervenus en 2014, l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances à l'époque des faits, Madame Bouaré Fily SISSOKO est toujours en attente d'un pro- cès qui permettra de faire la lumière sur cette Af- faire. Alors que certains des principaux acteurs impliqués dans lesdits dossiers sont décédés, Madame Bouaré qui a toujours clamé son innocence et tente tant bien que mal de la prouver, a été informée par la Chambre d'instruction de sa décision de mise en liberté, car son incarcération n'étant plus nécessaire à la Manifestation de la vérité....». Une décision au goût amèr puisqu'il a été demandé a l'intéressée le paiement d'une caution de 500 millions de Francs CFA afin de pouvoir recouvrer la liberté.