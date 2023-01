Transports : Bonne nouvelle pour les entrepôts maliens dans les ports de transit - abamako.com

Transports : Bonne nouvelle pour les entrepôts maliens dans les ports de transit
Publié le lundi 9 janvier 2023

Les sept entrepôts dont dispose le Mali en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée, en Mauritanie, au Ghana, au Togo et au Bénin, vont connaître des innovations majeures dans leur fonctionnement. Confrontés à des difficultés, ces services extérieurs de l’Etat qui assument, dans ces pays côtiers, la gestion des espaces et installations portuaires, leur contrôle et leur exploitation ainsi que la coordination des activités de transport et de transit des marchandises en provenance ou à destination du Mali, vont jouir de l’adoption des projets de texte qui réorganisent leurs modalités de fonctionnement et leur cadre organique.



L’insertion de la mission de suivi de la mise en œuvre des accords et conventions sur la facilitation des transports et transit, la création du poste de Délégué du Contrôle financier et la modulation des cadres organiques en fonction du volume d’activités des Entrepôts, sont les innovations que le gouvernement a décidé, par des projets adoptés au conseil des ministres du vendredi 6 janvier dernier, d’apporter au fonctionnement de ces représentations.



A.S