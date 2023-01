Le GSIM dévoile l’identité des otages enlevés récemment: Un agent de la douane malienne et un journaliste sud-africain réapparaissent - abamako.com

Le GSIM dévoile l'identité des otages enlevés récemment: Un agent de la douane malienne et un journaliste sud-africain réapparaissent Publié le lundi 9 janvier 2023 | L'Indépendant

Le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (GSIM), allié à Al-Qaida, a récemment dévoilé dans un enregistrement l'identité de deux otages, dispa- rus il y a quelques mois. L'idée derrière ces vidéos est de réclamer une rançon pour les libérés 1 e premier otage dont la vidéo a été diffusée est un agent des services douaniers répondant au nom de Gaoussou Coulibaly. Dans cet enregistrement de 1 min 40 secondes, l'otage indique avoir été capturé par le GSIM lors d'une attaque perpétrée, en août dernier, dans la région de Sikasso. Cet agent indique qu'il se porte bien tout en demandant aux autorités, notamment à la direction de la douane d'intervenir pour sa libération. Il dit aussi que son enregistrement date du samedi 7 janvier 2023. Le second otage dont la vidéo a été dévoilée est un journaliste sud africain dont nous ignorons le nom. Il a été enlevé par les terroristes d'Al-Qaida en Lybie avant d'être introduit clandestinement dans le nord du Mali où il est détenu par les terroristes du GSIM (filiale d'Al-Qaida Sahel).



Signalons qu'en plus des nombreux otages locaux, il reste au moins sept otages encore détenus au Sahel. Il s'agit notamment du journaliste français Olivier Dubois, enlevé le 5 mai 2021, à Gao, l'Américain Jeffery Woodke (14 octobre 2016, au Niger), l'Australien Arthur Kenneth Elliott (15 janvier 2016, Burkina Faso), le Rou- main lulian Ghergut (4 avril 2015, Burkina Faso). Les cas les plus récents remontent au mois de mai dernier lorsqu'un couple italien et leur enfant ainsi qu'un ressortissant togolais ont été enlevés "par des hommes armés" à Sincina, située à une dizaine de

kilomètres de Koutiala, près de la frontière avec le Burkina Faso. Par ailleurs, un Allemand, le père Hans-Joachim Lohre, dont on est sans nouvelle depuis fin novembre, est largement considéré comme ayant été enlevé, bien qu'aucune revendication n'ait été rapportée. Ce prêtre catholique devait célébrer la messe dans un quartier de Bamako, mais avait disparu dans la soirée, un probable rapt à caractère exceptionnel dans la capitale malienne.

Massiré DIOP