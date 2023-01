Corruption : Le dossier des équipements militaires va-t-il refaire surface ? - abamako.com

Corruption : Le dossier des équipements militaires va-t-il refaire surface ? Publié le lundi 9 janvier 2023 | La Sirène

Mali : Première formation d’un peloton des FAMA sur les blindés Typhoon

Tout le monde se pose des questions sur la poursuite de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Aujourd’hui, on se demande où en sommes-nous avec le dossier des équipements militaires qui a fait grand bruit depuis la fin du régime IBK. Il est temps que le président Assimi agisse, lui qui a révélé la semaine dernière aux chefs coutumiers que la vérité sur la corruption est cruelle.



En tout cas, la question taraude l’esprit de plus d’un quand on sait qu’entre 2015 et 2020 plusieurs marchés fictifs et de surfacturations au niveau du ministère de La Défense. Quelques années plus tard, la transition est muette comme une carpe sur la question. Assimi a même refusé de poursuivre les révélations qu’il avait commencées devant les chefs coutumiers et religieux lors de la présentation des vœux.



Selon le président de la transition, la vérité sur ce qui se passe sur la corruption peut révolter la population. Les informations publiées à l’époque par beaucoup de confères de la place, des gilets pare-balle, la moustiquaire, des tenues militaires, casques et chaussures rangers, les véhicules de terrain, les camions de transport de troupe, les citernes, entre autres, ne sont qu’une partie des dégâts causés par les fossoyeurs de l’économie.



Les actions contre les auteurs de malversations sont timides, selon beaucoup de Maliens. L’un des opérateurs économiques en question avait été interpellé en septembre 2020 à la Sécurité d’Etat au lendemain du coup d’Etat contre IBK. Des officiers supérieurs de l’armée dont des généraux ont été arrêtés. Mais il s’agit de trouver aujourd’hui tous ceux qui ont été impliqués de loin ou de près dans cette affaire rocambolesque.



Pour le moment, il est connu de tous les opérateurs qui étaient chouchoutés sous IBK. Les traces des passations de marché à l’époque sont connues. Les deux célèbres opérateurs qui ont passé des gros marchés à l’époque sont aujourd’hui interpellés à travers le discours de meilleurs vœux du président Assimi. Une évidence, les gens se rappellent comme hier du prix exorbitant des chaussettes, des gilets pare balles etc, bref, tout porte à croire que l’argent de la loi d’orientation militaire n’a pas été utilisé à bon escient.



Est-ce le début de la chasse aux sorcières ? La question mérite tout son pesant d’or quand on sait que certains opérateurs ont déjà quitté le pays en catimini, et d’autres, la peur au ventre, aimeraient seulement voire cette affaire renvoyée aux calendes grecques. Quelles ont été les sociétés qui ont fait les achats ? Que sont elles devenues ? Où est ce que la justice en est avec le dossier ? Nous tenterons d’apporter des éléments de réponses dans nos prochaines éditions.



Source:



La sirène