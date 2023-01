Mme BOUARE FILY SISSOKO : "Je n’ai pas un sou à constituer comme caution’’ - abamako.com

Dans une lettre en date du jeudi 5 janvier 2023, adressée à l'Association malienne des procureurs et poursuivants (AMPP), dont nous avons reçu copie, Mme Bouaré Fily Sissoko, ancien ministre de l'Economie et des Finances du Mali, interpellée depuis le 26 août 2021 et incarcérée depuis se dit étonnée du montant de la caution fixée à 500 millions F CFA, dont 200 millions pour garantie de représentation pour sa mise en liberté provisoire. Mme Bouaré Fily Sissoko est interpellée dans le cadre des dossiers dits de "l'avion présidentiel" et du "Protocole MDAC/Guo Star pour la fourniture de matériels et d'équipements militaires" intervenus en 2014.