Batouly Niane, « UN BIKO » : Une fortune tombée du ciel ? 

D’une générosité sans pareille, la nouvelle figure de la philanthropie au Mali dépense sans compter. Mais d’où provient cette manne financière ? Voici la question que nombre de Maliens se posent sans jamais avoir la réponse.Concerts gratuits sponsorings en tout genre, don de forages, formation et équipement d’associations de femmes, etc. Ce sont là les réalisations de Batouly Niane, présidente du Mouvement "An Biko". Résolument engagée à donner le sourire aux plus démunis, elle donne l’impression d’être assise sur une surface financière assez solide. Son nom est sur toutes les lèvres. sa générosité a dépassé les frontières du Mali, Mais la question qui taraude l’esprit de tout le monde et qui suscite la curiosité est celle de savoir d’où provient cette subite richesse de la jeune dame?



Inconnue du grand public il y a peu, Batouly Niane a fait ses premières apparitions à la tête de la fondation ADP-Maliba. Avec cette organisation du richissime homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo, elle a réalisé beaucoup d’œuvres sociales. Ensuite, elle a pris ses distances avec la fondation et s’affiche désormais avec sa nouvelle création, "An Biko".

Femme d’affaires et Lo opératrice économique, se selon ses proches, Ba- touly Niane serait à la tête de plusieurs entre- prises intervenant dans des secteurs divers. Si l’origine de sa fortune reste un mystère, il faut reconnaître que de l’avis de plusieurs observateurs, l’exécution d’aucun marché public ne saurait générer autant de bénéfices pour en distribuer sans compter.



L’enrichissement soudain de cette nouvelle icône de la scène publique reste un mystère et elle n’est surtout pas obligée, surtout que tout se passe sous les yeux des autorités.

Pour sûr, Batouly Niang et An Biko continuent de faire des heureux parmi les nécessiteux.



Dieu veille!



HarberMAIG