Présentation des vœux de nouvel an : Assimi tient le langage de vérité aux Maliens

A l’occasion de la nouvelle année 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a émis des vœux de bonheur à la nation et aux Maliens. C’était devant les membres du gouvernement, du CNT, des leaders religieux ainsi que des représentants des légitimités traditionnelles de Bamako. Une occasion pour lui d’expliquer, une fois de plus, le bienfondé de la politique actuelle de refondation entreprise par les plus hautes autorités de la transition. Sans langue de bois, le président a situé la responsabilité de tous et de chacun dans la construction du Mali-Kura.



Chacun a un rôle important dans la construction du Mali Kura. C’est l’un des points importants de l’allocution du président de la transition du Mali, le Col. Assimi Goïta, à l’occasion du nouvel an, devant les membres du gouvernement, du Conseil National de Transition (CNT), les leaders religieux et des représentants des légitimités traditionnelles de Bamako. Tout en souhaitant les vœux de bonheur à la nation et à l’ensemble des Maliens, le président Assimi Goïta a aussi situé la responsabilité de tous et de chacun dans la construction du Mali Kura.



Parmi les nombreux points évoqués, le président Goïta a mis l’accent sur la question de la sécurité et de la refondation de l’Etat.



A ses dires, sans sécurité, tous les autres projets entrepris seront voués à l’échec. C’est pourquoi, selon lui cette question stratégique continue de susciter des tensions entre le Mali et une grande partie de la communauté internationale. Mais malgré cet état de fait, le chef de la magistrature suprême a rassuré le peuple malien de la détermination des plus hautes autorités à tout mettre en œuvre pour revoir et consolider les partenariats du Mali dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et par-delà, les relations diplomatiques du Mali avec les autres nations en général. C’est pourquoi, l’importance des trois principes clés qui déterminent désormais la collaboration du Mali avec les autres nations ou organisations. Il s’agit notamment du « respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali ; la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises » a-t-il rappelé.



Pour donc conduire la lutte contre le terrorisme jusqu’au bout, selon lui, il est primordial de maintenir le climat social stable partout au Mali. Tout en invitant les Maliens à plus de sacrifices durant cette période de transition, le président Assimi a salué le sens de responsabilité de l’UNTM qui a voulu sursoir à son mot d’ordre de grève pour l’intérêt du Mali.



Sur la question des réformes politiques et institutionnelles dont le gouvernement a mis l’accent parmi les 517 recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR), le Col. Assimi Goïta a invité ses visiteurs du jour à jouer pleinement leur partition pour mieux informer et sensibiliser la population. Chose qui aidera mieux, selon lui, à sortir définitivement de la crise sociopolitique et institutionnelle dont vit le Mali depuis bon nombre d’années déjà. Certes tout n’est pas rose par cette volonté, mais il est judicieux, selon le président, de poser le jalon et laisser les perspectives d’amélioration prochainement. A ses dires, toute divergence sur cette question de réforme risquera d’être un « blocage » avec des répercussions sur le calendrier électoral, notamment le referendum et les élections présidentielles prévues au terme des deux ans de la transition.



Malgré que beaucoup restent à faire, le président s’est par ailleurs réjoui de l’avancée dans certains domaines comme la réduction du train de vie de l’Etat, de la bonne organisation des récents concours d’entrée à la fonction publique ainsi que la lutte implacable contre la corruption.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS