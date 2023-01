Le commissariat de police de Kalaban-coro innove : Plutôt l’anticipation que la répression - abamako.com

Le commissariat de police de Kalaban-coro innove : Plutôt l'anticipation que la répression Publié le mardi 10 janvier 2023

Anticiper vaut mieux que réprimer ou châtier ! C’est la devise du nouveau commissaire de police de Kalaban-Coro. Et ça marche plutôt bien. La preuve : cet individu projetait de commettre un horrible crime. Mais il en a été empêché grâce à la promptitude de l’équipe d’intervention de la police de Kalaban-Coro.



Inconsciemment ou non, la police malienne a entretenu l’idée de la répression, du châtiment à la suite d’une faute… Il en a toujours été ainsi. Et les victimes ayant subi des préjudices irréparables, s’en remettent généralement au sort. Mais imaginez un seul instant que le projet soit tué dans l’œuf et… Non ! Nous ne sommes pas dans le film d’anticipation MINORTY REPORT du célébrissime TOM CRUISE où la technologie permet de visionner les crimes à l’avance sur un grand écran. Que non ! Nous sommes en plein dans la réalité et plus précisément au commissariat de police de Kalaban-Coro.



C’est en effet une tentative d’assassinat préméditée par le sieur IB SAYE sur fond de jalousie qui a été déjouée. La future victime ne doit la vie sauve qu’à la promptitude des éléments de ce Commissaire de Police qui n’est assurément plus à présenter.



Nous sommes le vendredi 06 janvier 2023 vers 01h du matin à Kalaban-coro. Après avoir soupçonné son cousin de vouloir détourner sa copine au profit d’un autre homme, le nommé IB SAYE prépara minutieusement un plan visant l’élimination physique de son cousin qu’il qualifie de traître.



Pour accomplir sa sale besogne, il fera boire à sa victime, une quantité importante d’alcool en vue de le rendre complètement ivre et incapable de se défendre.



Aux environs de 01 heure du matin, lorsqu’il estima que tout le voisinage s’était endormi, Il s’empara d’une barre de fer et assomma sa victime.



A l’aide de briques et d’autres objets contondants, il lui administra plusieurs coups en essayant de lui fracasser le crane.







Alertés par les cris de détresse de la victime, des passants dont des membres du puissant réseau d’informateurs de ce nouveau commissaire ainsi que des voisins, informent téléphoniquement le Commissariat de Police de Kalaban-coro lequel, nous l’annonçons plus haut, a opté pour la Prévention au châtiment à la répression. «Ka kubê ya ni a ka tji-gnê» («anticiper avant que tout se gâte») : telle est sa devise.



C’est ainsi qu’en l’espace de quelques minutes, une équipe d’intervention de la Brigade des Recherches débarqua et interpella le suspect qui s’apprêtait à ôter le reste de vie qui restait à sa victime. Ouf ! Quelle promptitude !



La victime rapidement fut transportée aux urgences dans un état critique par les éléments de la Protection civile alertés d’urgence par l’équipe d’intervention du commissariat de Kalaban-Coro. Aux dernières nouvelles, son pronostic vital n’est pas engagé.



Ainsi, la victime ne doit la vie sauve que grâce à l’intervention rapide, prompte et efficace des éléments du Commissariat de Kalaban-Coro.



Il faut souligner que cette intervention rapide n’est pas le fruit du hasard. Elle est consécutive aux consignes données par le Directeur Régional de la Police Nationale de Koulikoro sous l’auspice du Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général SOULAÏMANE TRAORÉ.



Aussi, depuis sa prise de service il y a un peu plus d’un mois, le nouveau Commissaire Divisionnaire de Kalaban coro a opté pour une stratégie visant à anticiper et empêcher les infractions.



Signalons en outre qu’une vaste opération de traque des délinquants dénommé «BOUCLIER DU REVEILLON» a été lancée dans le but de dénicher les malfrats tapis dans les nids criminogènes dans les secteurs de compétence du Commissariat de Kalaban-Coro de décembre 2022 au janvier 2023. Une occupation rationnelle du temps et de l’espace a eu pour résultats, zéro braquage dans le secteur de compétence du Commissaire Divisionnaire de Kalaban-Coro.



Des équipes de patrouilles sont déployées sur le terrain 24/24 en vue d’empêcher l’exécution d’infractions à la loi pénale. C’est une de ces équipes, notamment celle de la Brigade des Recherches (BR) qui a permis l’interpellation du potentiel assassin et de sauver la vie de sa victime. Mentionnons que toute tentative de crime manifestée par un commencement d’exécution, suspendu ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime lui-même.



«Je suis heureux quand j’interpelle un criminel, et suis fier lorsque j’empêche un crime»… Des propos qu’aurait tenus le Commissaire Divisionnaire en charge du Commissariat de Police de Kalaban-coro à ses proches.



Si l’insécurité zéro n’existe nulle part, la stratégie mise en place par le Commissariat de Police de Kalaban-coro semble porter fruit, en témoigne la réduction considérable du nombre de braquage à mains armées depuis son arrivée.



Faut-il le rappeler, ce commissaire divisionnaire est breveté de l’Ecole Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES). Ceci expliquerait cela. D’autres trouvailles et exploits nous attendent certainement.



Source : Journal Kojugu kelebaa, JKK