Insécurité : un réseau de malfaiteurs démantelé par le Commissariat de Sirakoro Megetana

Les populations de la commune VI et environs pourront pousser un ouf de soulagement. Et pour cause : le Commissaire Divisionnaire Fantiémé COULIBALY et ses hommes ont mis hors d’état de nuire la bande de Bakary Ba alias «COBRA», le plus redoutable des gangs spécialisés dans le vol d’engins à 02 ou 3 roues.



Cette bande était bien structurée autour de son chef, le nommé Bakary-BA dit «COBRA» lequel répartissait les rôles et missions aux 05 autres membres. Les uns pour voler les engins, les seconds pour récupérer les butins à l’effet de changer les façades, réparer les moteurs si besoin et confectionner de fausses factures d’achat avant de les écouler tranquillement sur le marché. La bande de «COBRA» détient sans conteste le record en vol de motos en commune VI et environs. Elle hantait le sommeil des populations de cette circonscription et les victimes n’avaient aucune chance de retrouver leurs engins. Rien d’étonnant au regard de cet adage du terroir : «Je reconnaitrai sans doute toujours ma chèvre. Certes mais à condition de l’avoir aperçue en entier et avec sa peau».



La particularité de la bande de «COBRA» résidait dans sa stratégie à effacer systématiquement les traces de chaque forfait commis. Pour toute moto volée, une nouvelle façade, une nouvelle facture d’achat et/ou de vente établie au nom d’un commerçant fictif.



Suite donc à un cas de vol de moto signalé courant l’après-midi du dimanche 1er janvier 2023 au commissariat de Sirakoro Méguétana, le Commissaire Divisionnaire Fantiémé COULIBALY ordonna à son chef BR alias PAPARÉ de faire la lumière sur le sujet.



Une équipe d’urgence d’intervention rapide fut alors mise en place avec la bénédiction du Directeur Régional de la Police Nationale de Koulikoro sous l’égide du Directeur Général de la Police Nationale, Contrôleur Général SOULAÏMANE TRAORÉ.



Les consignes étaient claires : chercher et mettre hors d’état de nuire par tous les moyens les membres de la fameuse bande de voleurs d’engins !



C’est ainsi que l’équipe d’intervention constituée d’éléments de la Brigade de Recherche (BR) et des Renseignements Généraux (RG) a pu démanteler un réseau de malfaiteurs spécialisés dans les vols, recels, falsification et confection de fausses pièces afférentes aux motos. Ledit réseau, composé de 06 membres, était piloté par le nommé Bakary-Ba dit «COBRA».



Des fouilles et perquisitions ont permis de trouver 09 motos volées, quelques fausses factures d’achat de motos, 02 livrets desdites factures et 02 cachets. Une enquête est ouverte par le Commissariat de police en vue d’approfondir les recherches.



Occasion pour le Commissaire d’inviter la population à davantage de vigilance et de collaboration.



Source : JKK, Bamananden