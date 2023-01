Grâce présidentielle accordée aux militaires ivoiriens :La classe politique s’en félicite - abamako.com

News Politique Article Politique Grâce présidentielle accordée aux militaires ivoiriens :La classe politique s’en félicite Publié le mardi 10 janvier 2023 | L’Essor

Libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali

Vendredi dernier, le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, a accordé la grâce présidentielle aux 49 militaires ivoiriens condamnés par la Cour d’assises de Bamako pour «attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’État…».





La classe politique a salué cette décision qui va renforcer les relations d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre le Mali et la Côte d’Ivoire

Dans un communiqué, la Convergence pour le développement du Mali (Codem) dit avoir pris acte de la grâce présidentielle, avec remise totale de peines, accordée aux 49 militaires ivoiriens.



Elle a adressé ses remerciements aux autorités de la Transition pour ce geste qui s’inscrit dans le sens de l’apaisement des relations séculaires de fraternité entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Tout en saluant les efforts déployés par le président togolais pour la résolution de cette crise, le parti de la Quenouille se réjouit de cet heureux évènement tant souhaité par tous nos compatriotes.

L’ancien Premier ministre Moussa Mara a dit bravo aux autorités maliennes «qui ont su donner corps à l’amitié et à la fraternité entre le Mali et la Côte d’Ivoire». L’ancien président du parti Yelema (le Changement) a adressé ses remerciements au médiateur Faure Essozimna Gnassingbé et à la diplomatie togolaise pour les efforts fournis en vue de ce dénouement heureux. «Mettons cet incident malheureux derrière nous pour travailler tous ensemble à la paix, la securité et la prospérité dans le Sahel et Afrique de l’Ouest», a-t-il ajouté.

Le président du Parti citoyen pour le renouveau (PCR) Ousmane Ben Fana Traoré, pour sa part, a remercié et félicité les autorités de la Transition notamment le chef de l’état qui a accordé la grâce présidentielle aux 49 soldats ivoiriens. Il a également salué l’effort de tous ceux qui, de près ou de loin, se sont engagés pour que cet acte soit posé. Mais aussi la diplomatie qui, selon lui, a prévalu. «Au-delà de la diplomatie, la fraternité, la concorde, la paix entre Maliens et Ivoiriens ont prévalu», a-t-il indiqué. C’est pour cela que le président et l’ensemble de l’équipe de la Transition doivent être remerciés pour cet acte, a estimé Ousmane Ben Fana Traoré. En tant que libéral, il s’est dit fier de cet acte qui honore notre pays. Il a remercié aussi le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont fait en sorte qu’aucun Malien ne soit inquiété en Côte d’Ivoire, que les intérêts des Maliens qui vivent dans ce pays soient préservés. « La spécificité malienne est que le Maliba debout face à la tempête n’a pas été écorché un seul instant de bout en bout», a indiqué le président du PCR.



SENS ÉLEVÉ DE RESPONSABILITÉ-Dans un communiqué signé de son président, Pr Marimantia Diarra, l’Adema-Pasj dit avoir appris avec un réel soulagement, la grâce que le président de la Transition a accordée, le vendredi 6 janvier 2023, aux 49 militaires ivoiriens détenus dans notre pays depuis le mois de juillet 2022 et condamnés par la justice malienne en décembre de la même année.



Le parti se réjouit de cette grâce présidentielle qui met fin à une période d’incompréhension entre nos autorités et celles de la Côte d’Ivoire. Avant de saluer la sagesse et le sens élevé de responsabilité dont a fait preuve le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. L’Adema-Pasj salue par ailleurs, l’esprit de dialogue et la clairvoyance des présidents Goïta et Ouattara tout au long de la gestion de cette crise. Pour le parti de l’Abeille, la mesure de grâce ainsi accordée contribuera très certainement à la promotion de la paix et au renforcement des relations d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre les Républiques du Mali et de Côte d’Ivoire, liées par des relations fraternelles et séculaires très solides.



Le parti, a comme les autres, exprimé sa profonde reconnaissance au président togolais Faure Gnassingbé pour «ses efforts inlassables et son engagement constant auprès de notre pays dans la gestion de ses différentes crises notamment le dénouement heureux de cette crise complexe entre le Mali et la Côte d’Ivoire».

Le Rassemblement pour le Mali (RPM), dans un communiqué signé par son président, Dr Bocary Tréta, s’est réjoui du dénouement heureux par voie de dialogue entre deux pays frères liés par l’histoire et la géographie. Le parti de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a salué l’engagement et l’implication personnelle du président togolais pour une solution africaine à cette crise. Le RPM a également noté avec satisfaction, la maturité et la patience des deux peuples.



Dieudonné DIAMA