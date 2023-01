Mali : Le poste de la gendarmerie de Sebekoro (Kita) ciblé par une attaque terroriste - abamako.com

Mali : Le poste de la gendarmerie de Sebekoro (Kita) ciblé par une attaque terroriste Publié le mardi 10 janvier 2023

Attaque à Nioro

Dans la nuit du dimanche au lundi 09 janvier 2023, le poste de la gendarmerie de Sebekoro, dans la Région de Kita, sur la route nationale RN24, a été la cible d'une attaque terroriste perpétrée par des individus armés non identifiés, rapportent des sources locales











Le bilan provisoire de cette attaque fait état d'un gendarme tué et un autre blessé, le poste totalement saccagé et plusieurs véhicules des gendarmes incendiés, précise la même source. Le renfort militaire est arrivé sur les lieux après le retrait des assaillants.



Un peu plutôt dans la même nuit, le poste du bureau des douanes de Didiéni a également été visé par des tirs d'hommes armés non identifiés, indique une source proche de la douane. Le bilan provisoire ne fait pas état de perte en vie humaine. Mais l'on déplore un blessé par balle et la voiture du chef de la Brigade mobile d'intervention incendié par les assaillants qui se sont sauvés avant l'arrivée des renforts.



Ces deux attaques presque combinées interviennent juste quelques jours après celles qui ont visé lundi 02 janvier 2023 le poste de Secours de la Protection civile de Marka-coungo et celui du péage de Kasséla ayant fait au moins cinq morts dont deux sapeurs-pompiers.



Aboubacar TRAORE