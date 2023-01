Fourniture du courant électrique : EDM justifie certaines interruptions par des actes de vandalisme sur ses installations - abamako.com

Fourniture du courant électrique : EDM justifie certaines interruptions par des actes de vandalisme sur ses installations Publié le mardi 10 janvier 2023

Les câbles du réseau de distribution de la société Energie du Mali (EDM), surtout en cuivre, sont de plus en plus vandalisés et emportés par des individus mal intentionnés, selon un communiqué publié le lundi 09 janvier 2023 par la structure en charge de la fourniture du courant électrique au Mali. Celle-ci signale que la conséquence immédiate de ces actes de vandalisme sur ses installations explique l’interruption de la fourniture de l’électricité dans tous les quartiers desservis par le réseau dont les câbles ont été coupés. EDM justifie ainsi les interruptions survenant dans les zones Echangeur du quartier Mali, Kabala Est, Fombabougou, Sangarébougou Dabléni, Moribabougou, N’Gabacoro Droit, Mounoumoumba et Sikoulou où les cas de vol les plus récents ont été constatés selon le communiqué.



« Face à cette ampleur, du phénomène, des préjudices subis et pour la sécurité des riverains, EDM-SA invite la population à signaler aux postes de police ou de gendarmerie les plus proches, tout mouvement suspect à proximité des installations électriques », a mentionné le communiqué.



A.S