Alors que près de 2000 écoles sont fermées au Mali: L’UNICEF annonce que 195 écoles sont de nouveau fonctionnelles dans les zones affectées par la crise humanitaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Alors que près de 2000 écoles sont fermées au Mali: L’UNICEF annonce que 195 écoles sont de nouveau fonctionnelles dans les zones affectées par la crise humanitaire Publié le mardi 10 janvier 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par FS

Visite du chef de quartier de Daoudabougou dans les écoles publiques

A l`occasion de la rentrée des classes, le chef de quartier de Daoudabougou a rendu visite à certains établissements publics le mardi, 1er Octobre 2019. Tweet



La situation sécuritaire qui prévaut au Mali depuis une décennie a eu des répercussions néfastes sur bon nombre de secteurs d’activité. Du plan humanitaire en passant par sanitaire, le Mali a connu Une forte dégradation qui tend légèrement à s’améliorer. Les populations les plus affectées par cette crise multidimensionnelle restent les femmes et les enfants qui sont le plus vulnérables et exposés et souvent inaptes à se défendre. Dans (…)







DEMBA KONTÉ – NOUVEL HORIZON