Commissariat des 1008 logements du district de bamako: Un faux militaire mis aux arrêts par les limiers pour »braquage à main armée

News Faits Divers Article Faits Divers Commissariat des 1008 logements du district de bamako: Un faux militaire mis aux arrêts par les limiers pour »braquage à main armée Publié le mardi 10 janvier 2023 | L’Indépendant

Les éléments du Commissariat des 1008 logements (ATTbougou) viennent de mettre la main sur A. Gakou. Ce dernier a été retrouvé avec un béret de l’armée de terre, un Pistolet Automatique et des cartouches.







C’est dans la nuit du 3 janvier dernier que le jeune homme a été dénoncé par un citoyen pour avoir fait usage d’une arme à feu, à l’hôtel Nirvana, sis à Yorodianbougou. Sitôt, les hommes de ce nouveau commissariat, engagés dans la lutte contre le banditisme à ATTbougou 1008 logements, se sont rendus sur les lieux. Une descente de police, qui a permis de mettre la main sur Amadou Gakou en le conduisant dans les locaux du commissariat pour des interrogatoires.



Par ailleurs, l’équipe en charge de l’affaire a débarqué plus tard au domicile de l’intéressé pour une perquisition. Au cours de laquelle, les enquêteurs ont retrouvé un béret de l’armée de terre, une paire de menottes, un Pistolet Automatique de fabrication russe, des cartouches d’armes, une machette, un trousseau de clés servant à détacher des motos volées et une carte de Lieutenant de l’armée.



Le faux-militaire a été mis à la disposition du Parquet de la Commune VI, qui l’a placé sous mandat de dépôt, le vendredi 6 janvier dernier, pour braquage à main armée.



O. B



Source : l’Indépendant