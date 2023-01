Lutte contre le banditisme à Bamako : la police multiplie les patrouilles pédestres - abamako.com

Publié le mardi 10 janvier 2023

Lutte contre le banditisme à Bamako : la police multiplie les patrouilles pédestres

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme et la criminalité, la Police nationale ne cesse de multiplier des patrouilles à pieds dans divers endroits de la capitale. C’est ainsi que les éléments du Brigade anti-criminalité (BAC), sous la conduite du Commandant Adjoint, Baba Dembélé, ont sillonné hier des marchés et Centres commerciaux de Bamako.



A noter que cette opération a pour objectif de rapprocher la police à la population et de réduire le banditisme. Elle s’inscrit dans l’esprit de la Police de proximité, initiée par les autorités policières du pays.