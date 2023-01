Avant-projet de constitution : la Ligue malienne des Imams et Érudits pour la solidarité islamique demande le remplacement du mot ’’ laïc’’ par multi-confessionnalité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Avant-projet de constitution : la Ligue malienne des Imams et Érudits pour la solidarité islamique demande le remplacement du mot ’’ laïc’’ par multi-confessionnalité Publié le mardi 10 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Meeting de la plate forme de la société civile.

Bamako, le 02 mai 2015 la Plateforme des organisations de la société civile a organisé un meeting au stade omnisport Tweet

Les leaders de la Ligue malienne des Imams et Érudits pour la solidarité islamique étaient ce mardi 10 janvier 2022 devant les hommes de média pour donner leurs propositions sur l'avant-projet de la nouvelle constitution.

Selon le secrétaire général, l'imam Gaoussou Sidiki Minta, pour la solidarité islamique et recouvrer une pleine souveraineté, il faut enrayer tous les virus dévastateurs dans cet avant-projet de constitution tel que la notion de la "laïcité", une valeur typiquement française. Ceci rentre dans la logique des dirigeants actuelle qui dénonce la prédominance de la langue française, les accords de défense et la monnaie coloniale, le franc CFA.

Aussi, pour une normale rédaction de la nouvelle constitution, les responsables de la ligue malienne des Imams et Érudits pour la solidarité islamique demandent le remplacement du mot laïc par multi-confessionnalité au niveau du préambule et dans plusieurs articles de la loi fondamentale.



M.S