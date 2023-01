Le maire de Keniéba, Moussa Camara, fortement soupçonné dans une affaire de détournement de fonds - abamako.com

Le maire de Keniéba, Moussa Camara, fortement soupçonné dans une affaire de détournement de fonds Publié le mardi 10 janvier 2023 | Djoliba Soleil

La mairie de Kéniéba se trouve en ce moment butée à une crise de confiance sans précédent. Pour cause, des rumeurs persistantes font état de détournement de fonds par le premier responsable de la mairie. Cette embarrassante affaire insuffle un vent de discorde, amplifié

par une situation de méfiance réciproque dans cette localité déjà en proie à des problèmes environnementaux. En effet, depuis un certain temps, le maire de la ville, déjà confronté à une sombre affaire d'assainissement, est aujourd’hui fortement soupçonné de détournement

de fonds dans sa gestion de la commune.



La mairie de Kenieba est plus que jamais confrontée à une crise de confiance sans précédent. L'actualité prédominante fait état de détournements de fonds par le premier responsable de la commune. À l'origine de ce fort soupçon de scandale financier planant sur la tête du

maire, M Moussa CAMARA, se succèdent deux faits majeurs.

L'un porte sur la réalisation de 34 forages dans la localité de Kéniéba ayant coûté la faramineuse somme de 300 millions de nos francs. Soit plus de huit millions deux cents mille francs CFA le coût d'un forage. Quant au second fait, il est relatif à l'achat d'une benneuse affectée au ramassage d'ordures dans la commune dont le prix d'achat s'élèverait à près de 60 millions de FCFA.



En tout cas, ces deux évènements n'ont pas manqué d'éveiller les soupçons auprès du lambda Kéniéba à l'approche de prochaines élections. Disons que les keniebiens, pour la plupart,

sont restés très dubitatifs quant au coût de réalisation de chaque forage qui aux dires de

certains observateurs avertis au sein des populations ne devrait pas excéder les 4 millions de FCFA.



Quant à l'achat du véhicule, destiné au ramassage d'ordures, estimé à 60 millions de francs, il soulève également des réserves et suscite des interrogations. En effet, les keniebiens s'interrogent sur l'acquisition d'un véhicule par la mairie alors que celui habituellement affecté aux travaux de ramassage d'ordures nécessite juste une réparation à moindre frais pour être opérationnel. En plus, faudra rappeler que la mairie de Kéniéba a bel et bien bénéficié dans le temps d'un don de véhicule de ramassage d'ordures de la part de l'honorable Hady NIANGADOU que le maire Moussa CAMARA n'a jamais mis au service des populations de Kénieba pour desraisons politiques.



D'ailleurs, la carcasse dudit véhicule gît encore à côté de la mairie. Indubitablement, les intérêts personnels l'ont donc emporté sur le bien-être de la communauté. De toute évidence, les circonstances et le flou qui entourent l’achat de ce véhicule dissimulent mal des velléités électoralistes. Et, de ces différentes dépenses effectuées par le maire, les keniebiens déduisent aisément une malice pour soustraire des fonds à des fins de campagnes

électorales imminentes. Sinon comment justifier le fait que Moussa CAMARA n’ait rompu que maintenant, de façon unilatérale avec le seul GIE de ramassage d'ordures de la localité pour des raisons de création d'une voierie de surcroît dans une commune rurale?



Encore, l'idée de création de cette voierie serait vraisemblable si au moins la ville de Kéniéba disposait d'un dépôt final d'acheminement d'ordures à proximité car le seul existant est à 10 kilomètres de la ville, de quoi rendre inefficaces les opérations visant à débarrasser la ville de ses tas d’immondices. Pourquoi le maire s’est-il refusé d'acquérir un dépôt final à seulement 7 millions de francs sur proposition des professionnels du secteur ; si toutefois il y avait un brin de sincérité dans cette idée soudaine de voierie ? Par ailleurs, la logique voudrait que la gestion de cette voierie, si elle était objective, fasse l’objet d’appel d’offre public entre les professionnels de l’assainissement.



Au contraire, ledit projet a été attribué de gré à gré sur fond de favoritisme à un particulier n’entreprenant pas dans le domaine. En plus, les opérations d’assainissement reprises en mains par la mairie ne couvrent que le marché de la commune et non le marché à bétails qui s’avère l’un des plus grands pollueurs de la localité. Cette situation dénote à coup sûr d’un manque de clairvoyance et d’une absence criarde de vision pour une localité comme Kénieba en proie au phénomène d’insalubrité avérée.



Sur un tout autre plan, ce projet personnel du maire n’est pas sans conséquence au plan social dans la mesure où l’interruption brusque des contrats avec l’ancien partenaire enverra bon nombre de personnes au chômage. En attendant de voir clair dans cette affaire, rappelons que Moussa CAMARA n’est pas à son premier soupçon de détournements de fonds eu égard à une liste qui avait fuité en 2018 et faisant état de dé- penses douteuses effectuées par la mairie de Kénieba.



Affaire à suivre.



La rédaction