Enseignement supérieur : L'IUG doté d'une Bibliothèque, de deux nouveaux amphithéâtres et d'une annexe pour le rectorat de l'USSGB Publié le mardi 10 janvier 2023 | Le Républicain

L’inauguration des ouvrages, par le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Amadou Ouane, a eu lieu, le jeudi 29 décembre 2022, dans l’enceinte de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG). C’était en présence du recteur de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), Professeur Balla Diarra ; du président du conseil de l’USSGB ; du doyen de l’Institut Universitaire de Gestion, ainsi que devant un parterre d’enseignants et étudiants.



L’ouverture des trois joyaux, notamment les amphithéâtres sonne le glas au calvaire des étudiants de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG) où une place assise valait de l’or. Et pour espérer en avoir, il fallait quitter la maison dès les premières heures de la matinée. C’est cette souffrance que le gouvernement du Mali a voulu arrêter en réalisant ces infrastructures. Présentant les caractéristiques de ces ouvrages, le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Amadou Ouane, a fait savoir que c’est avec un sentiment de fierté et de satisfaction qu’il procède à l’inauguration des trois joyaux, à savoir la Bibliothèque, les amphithéâtres et l’annexe du rectorat de l’USSGB.



S’agissant du premier joyau qu’est la bibliothèque universitaire, il a mentionné que nul n’ignore son rôle déterminant dans l’enseignement et la recherche tant pour les enseignants que pour les étudiants et que sa construction vient compléter les infrastructures d’enseignement, à savoir les salles de classe, les amphithéâtres et les bibliothèques. Il a informé que les étudiants de l’IUG disposent désormais d’une bibliothèque flambant neuve dotée d’une documentation de qualité, d’un cadre idéal de travail, mais surtout de lecture.



S’agissant des deux amphithéâtres, le représentant du ministre a montré qu’ils viendront améliorer la capacité d’accueil de l’USSGB et la qualité des enseignements en offrant un meilleur cadre d’études et de travail. « Le département est très conscient de l’insuffisance des infrastructures. C’est pourquoi il loue l’initiative des premiers responsables de l’USSGB de se lancer dans un vaste projet de construction de salles et amphis au profit de ses structures. Le département ne managera aucun effort pour que les constructions prévues pour 2023 et les autres années à venir puissent être réalisées », a-t-il soutenu.



En ce qui concerne l’annexe du rectorat, Amadou Ouane a signalé qu’il permet non seulement d’augmenter le nombre de bureaux, mais également d’améliorer la performance du personnel du rectorat qui ne sera plus en surnombre dans les bureaux. Il a exhorté les uns et les autres à une utilisation judicieuse des ouvrages. Le recteur de l’USSGB, le Prof Balla Diarra, qui est aussi monté à la tribune, a salué les efforts du gouvernement en vue de l’amélioration des conditions de travail et d’études au niveau de cet établissement. Il a également rappelé que toutes ces infrastructures ont été réalisées sur le budget spécial d’investissement de l’Etat. Pour faire sortir ces bâtiments de terre, l’État a déboursé environ 195 000 000 de FCFA.



Moussa Samba Diallo