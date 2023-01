Gestion de la transition : L’ATIR rappelle aux autorités que la tâche demeure gigantesque et que le compte à rebours continue de s’égrener - abamako.com

Gestion de la transition : L'ATIR rappelle aux autorités que la tâche demeure gigantesque et que le compte à rebours continue de s'égrener Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Le Républicain

RAPPORT D’ANALYSE MÉTHODIQUE INTELLIGENTE D’ATIR (Rapport AMI_7)



TRANSITION 2021-2022



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE L’ANALYSE DES 210 JOURS







– L’Alliance a constaté un manque de résultats concrets et significatifs des Assises Nationales de la Refondation malgré le travail remarquable abattu par le Ministère de la Refondation.



– L’Alliance demande une meilleure communication et transparence sur les passations de contrats miniers et leur impact sur la Nation.



– L’Alliance demande une meilleure communication sur les activités militaires et sécuritaires de la Nation, notamment en ce qui concerne les victoires de nos armées sur les terroristes.



– L’Alliance, comme dans ses rapports passés AMI_1 à AMI_6, demande aux autorités en place, d’accélérer et d’impulser une nouvelle dynamique à l’opérationnalisation de nos organes législatifs, exécutifs et judiciaires.



– L’Alliance rappelle, comme dans ses rapports passés AMI_1 à AMI_6, que toute cette batterie de changements administratifs et sécuritaires au niveau central et régional correspond à une volonté de mise en place d’une équipe portant la transition, mais elle rappelle que l’absence de résultat et le retard pris dans une nouvelle dynamique pourraient être interprétés comme une main mise sur tous les appareils étatiques de la part des initiateurs des mouvements du 18 août 2020.



– L’Alliance invite la Transition à fortement se pencher encore davantage sur le front social, l’éducation, la santé, l’alimentation, les transports…



– Les problèmes de l’éducation fondamentale et secondaire avec l’Article 39 et du Supérieur avec des négociations mal engagées sont trop sensibles pour ne pas être résolus dans l’immédiat et en profondeur.



– L’Alliance félicite la Transition pour la montée en puissance des FAMA, et encourage celles-ci à pacifier et à stabiliser les zones sécurisées.



– ATIR félicite la Transition pour l’offensive diplomatique menée par notre pays.



– A ce stade, l’Alliance attire l’attention de notre Peuple sur ce qui suit : en aout les forces étranges et étrangères de Barkhane ont définitivement quitté le Mali, les provocations d’Emmanuel Macron continuent partout, diplomatiquement jusqu’à finalement et honteusement utiliser l’aide au développement comme levier de chantage à grande échelle au vu et au su du monde entier. Voilà Macron néocolonialiste qui se croit malin et lui et Sarkozy n’ont aucun égard pour les Maliens.



Pendant qu’il guerroie en surface pour que les Ukrainiens ne subissent ni froid, ni soif, ni faim, il assassine en sous-marin, le peuple malien de faim et d’intrigues. Il a la mémoire courte et qu’il n’a même pas la moindre reconnaissance du ventre car, le Mali a tout donné à la France (blé, riz, bœufs et taureaux) pour soutenir les efforts de guerre 14-18 et 39-45 ; en outre, le Mali a versé le sang de ses enfants pour libérer la France. De toute façon en attendant que les affaires de financement de son élection soient éclaircies, le peuple français rendra justice au peuple malien car la junte dirigée par Macron ternit le beau visage de la France au Mali et en Afrique.







– ATIR salue le Chef de l’Etat, encourage les FAMA et appelle notre Peuple à l’endurance et à apporter son soutien indéfectible à la Transition et aux Forces Armées du Mali, car la victoire est proche.



– Par ailleurs ATIR demande au Chef de l’Etat de remettre, sans délai, l’ensemble de la Nation au travail. Cela nécessite l’harmonie avec notre environnement, la CEDEAO, la connaissance précise du temps de Transition afin que le dernier parcours de la Transition soit une fête de Travail et d’investissements humains à tous les niveaux pour le retour du MALI DIGNE et GLORIEUX dont nous rêvons tous.



– L’Alliance rappelle aux autorités de la Transition que la tâche demeure gigantesque, et que le compte à rebours continue de s’égrener.



– En ce qui concerne les 49 soldats ivoiriens, ATIR félicite la Justice malienne qui a bien effectué son travail et salue le geste combien noble du Président Assimi Goita qui a gracié ces soldats et rétabli du coup les bonnes relations fraternelles entre la Cote d’Ivoire et le Mali.



En effet, « le Mali n’a plus droit à l’erreur ».



L’Alliance s’engage à mettre tout en œuvre pour que cette transition soit une réussite et assure le Peuple malien de sa vigilance pour la sauvegarde de ses intérêts.



Bamako, le 09 janvier 2023



Le Président d’ATIR







Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO



Commandeur de l’Ordre National du Mali



Chevalier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES



Ancien Ministre