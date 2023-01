Pr. Salikou Sanogo à propos de la crise au sein de l’URD : «Nous sommes dans l’attente d’une décision de la cour suprême du Mali » - abamako.com

Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Le Républicain

Cérémonie de présentation de voeux de l`URD à la presse

Bamako, le 22 janvier 2022 Le Pr Salikou président par intérim de l`URD a présidé la cérémonie de présentation de voeux a la presse nationale et internationale à l`hôtel de l`Amitié de Bamako

Les responsables de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) (Tendance Pr. Salikou Sanogo) étaient face à la presse, le 7 janvier 2023 au Mémorial Modibo Keïta de Bamako, pour parler de la crise au sein de l’URD. Selon le conférencier Salikou Sangoo, cette crise est née de l’organisation du Congrès Extraordinaire, le 16 janvier 2022, au cours duquel le 14ème Vice-Président, Gouagnon Coulibaly, a été choisi comme Président du parti. Aux dires de Salikou Sanogo, le processus de convocation et d’organisation de ce congrès extraordinaire a violé toutes les dispositions statutaires et règlementaires de l’URD. Au cours de cette conférence de presse, il a donné des détails sur « l’affaire URD » qui est devant le tribunal. « Nous sommes dans l’attente d’une décision de la cour suprême du Mali », a souligné Pr. Salikou Sanogo.



Cette conférence de presse à l’allure d’un meeting politique était animée par le 1er vice-président de l’URD, Pr. Salikou Sanogo, en présence de l’épouse de feu Soumaïla Cissé, Assitan Traoré, des autres cadres du parti URD, en l’occurrence Me Demba Traoré ; du Président d’honneur Bandiougou Bidia Doucouré aussi bien que la Présidente d’honneur du parti URD, Mme Coulibaly Salimata Cissé ; des représentants d’autres formations politiques comme Moustaphe Dicko de l’ADEMA ; Paul I Boro du RAMA ; Nouhoum Togo de l’USR. Après l’exécution de l’hymne national du Mali et l’observation de la minute de silence en la mémoire des disparus, le conférencier, Pr. Salikou Sanogo a fait savoir que le parti URD traverse ces temps-ci, la crise la plus grave depuis sa création.



Avant de préciser que le parti URD est dirigé au niveau national par un Bureau Exécutif National (BEN) élu par le Congrès pour un mandat de 5 ans. A l’issue du 4ème congrès ordinaire tenu par le parti URD, les 21 et 22 décembre 2019 à Bamako, dit-il, l’honorable Soumaïla Cissé a été élu Président et le Professeur Salikou Sanogo, premier Vice-Président du parti pour un mandat de cinq ans. Il a déploré l’organisation d’un congrès extraordinaire au sein du parti avant la fin du mandat du bureau.



Selon le Pr. Salikou Sanogo, les avis des Présidents d’honneur Younoussi Touré et Bandiougou Bidia Doucouré ont été rejetés de même que la décision de la Commission Nationale d’Arbitrage et de Conciliation. « Je rappelle que dans les deux cas, l’avis émis était de surseoir à l’organisation de tout congrès extraordinaire et de tout changement au sein de la direction du parti jusqu’au prochain congrès ordinaire du Parti prévu en 2024 », a-t-il souligné.



Aux dires de Salikou Sanogo, le processus de convocation et d’organisation du Congrès Extraordinaire le 16 janvier 2022 au cours duquel le 14ème Vice-Président, Gouagnon Coulibaly a été choisi comme Président du parti, a violé toutes les dispositions statutaires et règlementaires de l’URD.



Avant de donner des détails sur le dossier judiciaire. « Nous sommes dans l’attente d’une décision de la cour suprême du Mali….Aucun leadership imposé ou fortement contesté, dépourvu de toute vertu, en déphasage avec nos principes et nos valeurs ne saurait asseoir une gouvernance vertueuse à la tête de notre parti. De mémoire d’homme politique, je ne connais pas une seule formation politique en République du Mali dont le Président a été installé par la force publique, et en brisant les serrures des portes du siège dudit parti. Cette attitude inconcevable a jeté le discrédit sur notre Parti », a déploré le conférencier Salikou Sanogo.



A sa suite, l’avocat du parti URD, Me Alassane Diop, a indiqué que le dossier (judiciaire) pose un vrai problème, car selon lui, une faute professionnelle a été commise par certains magistrats.



A cet effet, il a promis d’œuvrer pour que le droit soit dit par la justice. Me Boubacar Karamoko Coulibaly abonde dans le même sens en disant que la cour suprême n’a pas d’autre choix que de dire le droit. « Nous n’avons pas deux autorités à la tête du parti. C’est Salikou notre autorité que l’on reconnait », a-t-il conclu. En langue Bambara, Me Demba Traoré a indiqué que cette crise au sein de l’URD prendra fin un jour.



Aguibou Sogodogo