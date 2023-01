Grace présidentielle des 49 soldats ivoiriens : Les Maliens se prononcent - abamako.com

Grace présidentielle des 49 soldats ivoiriens : Les Maliens se prononcent
Publié le mercredi 11 janvier 2023

Libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali

Le président de la transition, le colonel Assimi Goita a gracié les 49 militaires ivoiriens au Mali le samedi 07 janvier 2023 après leur condamnation de 20 ans de prison et une amende de (2) millions de F CFA.



Notre rédaction est allée écouter les ponts de vue de certains Maliens sur cette grâce présidentielle.



De toute façon, les réactions et commentaires proviennent de partout.



« Le président ivoiriens a reconnu son tort, la libération des 49 soldats ivoiriens a été une bonne chose, ça sera une opportunité d’ouvrir la frontière terrestre des camions acheminant des produits au Mali en plus de créer une alliance de collaboration entre les deux pays » a martelé un haut cadre de l’administration



Selon Aminata Diallo, le président a bien fait de les libérer. Elle ajoute qu’on connait le début de la guerre mais pas la fin après tout le Mali et la Cote d’Ivoire sont des pays frères.



Dans la même direction, Ibrahim Bocoum signale que pour le renforcement du lien entre le Mali et la Côte-D’ivoire, le gouvernement malien à travers le président de la transition, le colonel Assimi Goita a bien fait d’avoir gracié les 49 soldats ivoiriens, les autorités ivoiriennes ont pris de leçon. ‘’ Leur libération permettra aux enfants de ses soldats de grandir à coté de leur papa’’, a dit un étudiant résidant à Sébénicoro en commune IV.



« Vu les historiques entre le Mali et la côte d’Ivoire, la libération des 49 soldats est la meilleure chose que le président a fait. Nous avons des frères et sœurs en Côte d’Ivoire, ils ont compris que leur sanction n’était pas la bienvenue », a laissé entendre un internaute.



Pour Boubacar Konaté, c’est un fait solidaire qui peut renforcer les liens avec la Coté d’Ivoire, la justice malienne a bien joué son rôle. Il ajoute que le Mali et la Cote d’ivoire sont des pays frères, des pays voisins, ce qui peut alléger les problèmes c’est cette grâce. Il fallait vraiment faire ça.



Selon Coumba Doumbia, plus de 600 maliens résidants en Côte d’ Ivoire et vice-versa. D’après elle, pour le maintien des relations, l’Etat malien a bien fait de les libérer. ‘’ La guerre n’est pas une bonne chose entre les pays frères’’, a-t-elle conclu.



A titre de rappel, depuis le dimanche 10 juillet 2022, les 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés pour « tentative de déstabilisation de l’Etat » et écroués en prison jusqu’à leur jugement à travers une Cour d’Assise spéciale







Nonkon Bakayoko stagiaire