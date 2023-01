Il y a dix ans, le premier jour de l’opération « Serval » au Mali

© Autre presse par EMA

Les forces maliennes (FAMA) appuyées par les soldats français de l’opération Serval

Le 21 janvier 2013, les forces maliennes (FAMA) appuyées par les soldats français de l’opération Serval ont repris aux terroristes les villes de Diabaly et de Duentza. Cette conquête permet désormais, en complément du dispositif en place aux alentours des villes de Mopti et de Sévaré depuis le 19 janvier 2012, de couvrir l’accès vers la capitale malienne et d’empêcher les groupes terroristes de menacer le Sud du Mali.