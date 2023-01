Candidature du Col Assimi Goïta à la prochaine présidentielle : « Le Collectif pour 5 ans ou plus » dit oui - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Candidature du Col Assimi Goïta à la prochaine présidentielle : « Le Collectif pour 5 ans ou plus » dit oui Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Horizon

© aBamako.com par AS

Cérémonie de clôture des journées de la concertation nationale sur la transition

Bamako, le 12 septembre 2020 au CICB. Le CNSP a procédé à la clôture des journées de la concertation nationale sur la transition au terme de trois jours d`échanges à l`issue desquels une charte et une feuille de route de la transition ont été validées par les participants, selon le rapport de synthèse. Tweet



C’est, assurent les organisateurs, « pour préserver la souveraineté retrouvée » que « Le Collectif pour 5 ans ou plus » a demandé au président de la Transition, le Col Assimi Goïta, de se présenter comme candidat à l’élection présidentielle 2024. C’était lors d’un point de presse, animé le jeudi 5 janvier 2023 à la Bourse de Travail.





Le président du collectif 5 ans ou plus, Abdoulaye Niangadou, a rappelé que depuis son arrivée au palais de Koulouba, le Col Assimi Goïta ne cesse de mener des combats pour la souveraineté du Mali. Pour lui, le gouvernement de la transition a d’abord interdit le survol du territoire malien par les avions des forces françaises Barkhane et de la MINUSMA. Il a ensuite mis fin à l’occupation du territoire national par les troupes françaises.

Sur le chantier de construction, il soutiendra que le gouvernement, sous Assimi Goïta, a posé la première pierre d’une dizaine d’usines, dont trois anciennes sont relancées. Et d’estimer que c’est pour toutes ces raisons que « le Collectif pour 5 ans ou plus » propose la candidature du président de la Transition, son Excellence le Col Assimi Goïta aux échéances électorales de 2024. Avant d’inviter les Maliens à se réunir autour des autorités de la Transition pour la sauvegarde de la souveraineté du Mali.



Aux dires du président dudit mouvement, Abdoulaye Niangadou, des caravanes et des sketchs sont prévus le 13 janvier prochain pour sensibiliser la population. Il estime qu’il faut encore donner plus de temps au colonel Goïta, pour que le Mali puisse retrouver pleinement sa place dans le concert des nations. Un participant du nom de Boubou Mabel Diawara, dira que si l’on garde Assimi Goïta à la tête de l’Etat, en deux ans, il peut créer plus d’un million d’emplois, équiper davantage l’armée malienne et faire respecter le Mali dans le monde. Et d’ajouter que les autorités ont, avec pertinence et patriotisme, décrété le 14 janvier « journée de la souveraineté retrouvée ».



Pour cette commémoration, le Collectif prévoit des activités pour expliquer le «14 Janvier » aux Maliens.



Abréhima GNISSAMA



Source : Mali Horizon