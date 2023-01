Mérite sportif : Le CNOSM bien représenté dans le second contingent des récipiendaires - abamako.com

Mérite sportif : Le CNOSM bien représenté dans le second contingent des récipiendaires Publié le mercredi 11 janvier 2023

Le second contingent des récipiendaires de la médaille du Mérite Sportif, pour services rendus au sport malien, a reçu ses décorations (médailles et attestations) le 29 décembre 2022. C’était lors d’une cérémonie organisée au Palais des Sports «Salamatou Maïga» de l’ACI 2000 en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) et du président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), respectivement MM. Mossa Ag Attaher et Habib Sissoko.







«L’honneur m’échoit de vous signifier la reconnaissance de notre pays pour le travail de qualité que vous avez abattu durant de longues années et qui vous vaut, aujourd’hui d’être distingués et honorés. Vous faites partie de ceux qui ont donné de leur énergie, de leur savoir, de leurs connaissances pour la promotion, non seulement de la Jeunesse et des Sports, mais aussi de faire de la construction citoyenne, une réalité tangible dans le pays». C’est ainsi que le Ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), M. Mossa Ag Attaher, s’est adressé aux récipiendaires.



Pour la grande majorité d’entre eux, ils se sont dévoués corps et âmes à écrire les belles pages du sport malien en tant que pratiquants, dirigeants, arbitres, journalistes… Et le plus souvent dans un environnement très austère marqué par le manque de ressources financières à la hauteur des défis à relever ; les rivalités stériles voire l’animosité de ceux et celles qui prenaient la moindre de leurs performances comme un échec personnel, un obstacle à la réalisation de leurs sombres desseins…



Si dans le temps, ils mouraient le plus souvent dans l’indifférence et surtout l’ingratitude, depuis deux ans l’Etat a créé la Médaille du Mérite Sportif pour les célébrer en léguant leurs efforts à la postérité. Après les pionniers (dont Habib Sissoko, Hamane Niang, Salif Kéita dit Domingo, Mamoutou Touré, Amadou Diakité, Abdoul Wahab Traoré dit Bob, Kidian Diallo, Mme Tiouta Traoré, Moussa Konaté, Daba Modibo Kéita, Djibril Traoré, Mamadou Kaloga…), le second contingent a été distingué le 29 décembre 2022 lors d’une cérémonie organisée au Palais des Sports «Salamatou Maïga» de l’ACI 2000.



En plus du ministre Mossa Ag Attaher lui-même, figurent également sur la liste des récipiendaires de nombreux responsables du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), notamment les 4 vice-présidents. Il s’agit notamment de Mme Sangaré Aminata Kéita (présidente de la Fédération malienne d’athlétisme), le Général de Brigade Brahima Diabaté, Abdoul Wahabou Zoromé (président de la Fédération malienne d’escrime) et Chef d’Escadron Adama Mariko (président de la Fédération malienne de karaté).



Tout comme Cheick Konaté (président de la Commission d’éthique du CNOSM/Directeur de l’INJS), Issa Diallo (président de la Commission Sport militaire et sécurité) et Amadou Bengaly (président de la Fédération malienne de volley-ball et de la Commission budget et finances) ont aussi bénéficié de la reconnaissance de la nation pour services rendus à travers leur engagement dans le développement de nos disciplines sportives.







Oumarou Tamboura, Pierre Diakité, Banou Makadji, Makane Makoumba Diabaté et Boubacar Diarra dit Baba décorés à titre posthume







A ce beau monde, il faut ajouter aussi notre regretté Oumarou Tamboura (arraché à notre affection le 8 décembre 2020) qui a été pendant de longues années le Secrétaire exécutif du CNOSM. Parmi les heureux récipiendaires, on peut citer, entre autres, Karounga Kéita (ancienne gloire du football), Namakoro Niaré (Médaillé d’or aux Jeux africains de 1972 à Brazzaville/Congo), Cheick Oumar Sogodogo (DTN de la Fédération malienne de boxe), Boukary Sidibé dit «Kolon» (Football), Mamadou N’Diaye (président de la Fédération malienne du sport équestre)…



Cette reconnaissance a été également décernée à titre posthume à d’illustres acteurs qui se sont dédiés corps et âmes au développement du sport au Mali voire sur le continent. Il s’agit, entre autres, de Banou Makadji (football), Pierre Diakité (journaliste sportif/président de la commission médias du CNOSM pendant de longues années, décédé le 6 novembre 2006 en mission à Saint-Domingue), Makane Makoumba Diabaté (bâtisseur du football malien) et l’Inspecteur Général Boubacar Diarra dit Baba (ancien président de la FEMAFOOT décédé le 11 novembre 2021).



Le ministre Mossa Ag Attaher a profité de cette tribune pour magnifier «la qualité exceptionnelle de vos travaux et vos bons et loyaux services rendus, vous avez semé des graines du dévouement, du patriotisme et du professionnalisme». Et de souhaiter que «ces graines puissent germer et éclore la contagion patriotique nécessaire à l’édification d’un Mali fort et prospère, une nation de la citoyenneté».



Le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) n’a pas manqué de remercier le Général Amadou Sagafourou Gueye (Grand Chancelier des Ordres Nationaux) pour toutes les facilités accordées durant le processus de traitement des dossiers. Il a aussi manifesté sa reconnaissance au président Habib Sissoko du CNOSM, à ses collaborateurs, aux présidents des fédérations nationales sportives et à l’ensemble des acteurs du secteur de la Jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne pour «leur sens de synergie dans les actions qui ont permis l’atteinte des résultats auxquels nous sommes parvenus» !



Alphaly