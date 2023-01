Festival Spot On Mali Music : Une belle ouverture vers le showbiz international pour les jeunes talents maliens - abamako.com

La 9e édition du festival «Spot On Mali Music» aura lieu à la Maison des jeunes de Bamako du 13 au 14 janvier 2023. La révélation a été faite par les organisateurs lors d’une conférence de presse animée le mercredi 4 janvier 2023. Initié par l’artiste Moussa Diallo (fils du célèbre avocat et homme politique feu Me Demba Diallo), cet événement est financé par l’ambassade du Danemark au Mali.



«Mali kélén ya souma n’ma» (en bamanan) ou «nous voulons un Mali uni avec ces valeurs humaines» ! Tel est le thème retenu pour la 9e édition du festival «Spot On Mali Music» qui aura lieu à la Maison des jeunes de Bamako du 13 au 14 janvier 2023. Initié par l’artiste-musicien Moussa Diallo et financé par l’ambassade du Royaume du Danemark au Mali, cet événement est conçu comme une Plateforme de promotion, de valorisation et de réseautage offrant aux jeunes artistes un dynamique tremplin d’éclosion dans le showbiz international, notamment dans les pays scandinaves.



En effet, ce véritable coup de projecteur sur la musique malienne attire depuis 9 ans plusieurs grands acteurs comme des promoteurs de festivals, des producteurs, des distributeurs… qui espèrent dénicher les pépites maliennes se produisant en live pendant deux jours. Sans compter que des acteurs culturels seront aussi connectés pour suivre en ligne le festival à travers la page web de Spot On Mali Music. Pour cette édition, 10 jeunes artistes ont été sélectionnés à travers un appel à candidatures. Ces talents en herbe vont se produire pendant une vingtaine de minutes sur scène uniquement en live. «C’est une belle opportunité à saisir car la musique malienne se porte très mal et nos artistes ne peuvent pas donner un bon spectacle en live», martèle Oumar Diallo dit Barou, responsable technique du festival.



Déjà en 8 éditions cet ambitieux projet a permis à de nombreux jeunes artistes de mener une carrière à l’échelle nationale et internationale. Malheureusement, ont déploré les organisateurs, il n’a jamais bénéficié du soutien du ministère de la Culture. «Nous les avons approché​s​ à plusieurs reprises, mais nous n’avons jamais été accompagnés par le ministère de la Culture. Et pourtant même une simple présence du ministre aux spectacles pour nous encourager nous aurait fait plaisir», assure Barou Diallo.



«En tant que malien et artiste, c’est un bonheur de pouvoir donner une opportunité à ces artistes qui ne sont pas assez connus et qui galèrent», assure Moussa Demba Diallo, l’artiste initiateur du festival. A noter que la première partie de ce festival sera assurée successivement par les élèves de l’Institut national des Arts (INA) et du Conservatoire Balla Fasséké Kouyaté.



Cette 9e édition va se dérouler les vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023 à la Maison des jeunes de Bamako à partir de 20h. L’entrée est gratuite comme d’habitude.



Sory Diakité​