ATDM sur les fonts baptismaux : Pour défendre les intérêts des transitaires et déclarants du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société ATDM sur les fonts baptismaux : Pour défendre les intérêts des transitaires et déclarants du Mali Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Le Matin

Tweet

L’Associations des transitaires et déclarants du Mali (ATDM) a été officiellement lancée le samedi 7 janvier 2023 au CICB. Présidée par Ali Kouma, cette jeune association a été créée pour défendre les intérêts des transitaires et déclarants du Mali tout en servant de complément pour aider d’autres associations déjà existantes dans le secteur des Transports. Par cette initiative, les fondateurs comptent renforcer l’unité et la cohésion entre les transitaires et les déclarants, d’une part, et avec tous les acteurs du secteur, d’autre part.



«Nous allons contribuer à ce Mali Kura en faisant ce qui est demandé tout en réclamant nos droits», a prévenu Mamady Sangaré, Secrétaire général de l’ATDM. Elle a tenu à apporter son soutien à la transition en promettant de ne ménager aucun effort pour accompagner les autorités du pays. Un engagement déjà concrétisé par la remise des gilets et des torches aux forces de sécurité du Mali afin de leurs permettre de bien accomplir leur mission de sécurisation des personnes et des biens.



Rassemblés par



Oumar Alpha