Assemblée consulaire du CMTR : Le Ministre Madina Sissoko appelle à l'unité et au respect de la légalité Publié le mercredi 11 janvier 2023

La 15e session ordinaire de l’Assemblée consulaire du Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) s’est tenue le samedi 7 janvier 2023 au Centre international des conférences de Bamako (CICB). Présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, elle a enregistré la présence du président du CMTR, Youssouf Traoré, ainsi que des délégués venus de toutes les régions. La présentation et l’adoption du bilan de l’exercice budgétaire 2022, la discussion et l’adoption du projet de budget 2023 et les questions diverses ont été les trois points à l’ordre du jour.



Pour contribuer au désenclavement du Mali, le CMTR s’est engagé à jouer pleinement sa partition. Tout comme il reste déterminé à œuvrer au développement du sous-secteur des transports routiers du Mali. Pour ce faire, ses responsables ont exhorté les autorités à exempter les activités des transports voyageurs de la TVA et à réinstaurer l’exonération de l’achat des véhicules neufs, notamment ceux destinés au transport…



«Vous avez contribué à préserver l’honneur et la dignité de notre pays pendant les dures épreuves de l’année 2022 (les sanctions de la Cédéao). Vous avez aussi entretenu avec les autres opérateurs économiques et sociaux la capacité de résistance et de résilience du peuple malien face aux sanctions de la Cédéao et de l’Uémoa», a reconnu Mme Dembélé Madina Sissoko. Pour les autorités de la Transition, le transport routier occupe une place prépondérante dans le développement économique social et politique et constitue un moyen essentiel de confirmation de notre souveraineté en tant que pays sans littoral.



Pour ainsi permettre au CMTR de pleinement jouer son rôle, le ministre des Transports a appelé les membres de l’assemblée consulaire à l’unité et au respect de la légalité. Madina Sissoko a enfin exhorté les transporteurs au paiement de leurs cotisations afin d’assurer le bon fonctionnement de leur organisation.