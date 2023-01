Chan Algérie 2022 : Une liste dominée par le leader et son dauphin - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Chan Algérie 2022 : Une liste dominée par le leader et son dauphin Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Tweet

Le Sélectionneur des Aigles locaux, Nouhoum Diané a dévoilé le lundi 2 janvier 2023 les noms des 26 joueurs convoqués pour la phase finale du Chan Algérie 2022. Une liste dominée par l’AS Réal (10 joueurs) et le Djoliba AC (8 joueurs) respectivement leader et 2e de la Ligue 1 malienne. La 7e édition du Chan prévue cette année se déroulera du 13 janvier au 4 février.



C’est le lundi, aux environs de 12h15, au siège de la Fémafoot que le sélectionneur Nouhoum Diané a officialisé devant la presse, la liste des joueurs sélectionnés pour le Chan Algérie 2022 (du 13 janvier au 4 février 2023). Au total, 26 joueurs ont été retenus (23 officiels et 3 réservistes).



L’AS Réal, leader de la Ligue 1 Orange du Mali, se taille la part du lion avec 10 joueurs sélectionnés contre 8 pour le Djoliba AC, son dauphin. Le Stade malien de Bamako (4 joueurs), AFE (2 joueurs), Yeelen Olympique (1 joueur) et US Bougouni (1 joueur) se contentent du reste. Le 1er constat, à la lecture de la liste est l’absence du gardien du Djoliba AC, Youssouf Koïta, l’un des meilleurs du championnat national. Le coach explique son absence par un motif disciplinaire.



En Algérie pour sa 5e participation à une phase finale du Chan, l’objectif du Mali, vice-champion d’Afrique, est de faire mieux que la précédente édition. C’est-à-dire remporter le trophée. La délégation malienne a quitté Bamako le mardi 3 janvier à partir de 22h pour la Tunisie. A Sousse, les Aigles devront passer une dizaine de jours de stage bloqué avec 3 matches amicaux au menu contre l’Ouganda (0-0), la R.D Congo (aujourd’hui) et un club tunisien.



Pour rappel, le Mali est logé dans la même poule que l’Angola et la Mauritanie dont seul le premier se qualifie pour les quarts de finale. Le Mali jouera son premier match le 16 janvier contre l’Angola avant de croiser la Mauritanie le 24 janvier.



A Cissouma



La Liste dues 26 Aigles



GARDIENS (03)



1-Germain Berthé (Réal)



2-Aboubacar Doumbia (AFE)



3-N’Golo Traoré (Stade malien)



DÉFENSEURS (08)



4-Ahmed Diomandé (AFE)



5-Ousmane Diallo (Djoliba)



6-Ismaël Bamba (Réal)



7-Souleymane Coulibaly (Réal)



8-Mamadou Doumbia (Stade malien)



9-Barou Sanogo (Djoliba)



10-Emile Koné (Réal)



11-Yoro Mamadou Diaby (Yeelen Olympique)



MILIEUX (08)



12-Aly Dessé Sissoko (Stade malien)



13-Makan Samabaly (Réal)



14-Oumar Camara (Djoliba)



15-Fady Coulibaly (Djoliba)



16-Cheick Keita (Réal)



17-Nankoma Keita (Djoliba)



18-Ibourahima Sidibé (Réal)



19-Moussa Coulibaly (Réal)



ATTAQUANTS (07)



20-Moussa Koné (Réal)



21-Djibril Coulibaly (Djoliba)



22-Ousmane Coulibaly (Djoliba)



23-Moctar Cissé (US Bougouni)



24-Hamidou Sinayoko (Djoliba)



25-Hamala Diakité (Réal)



26-Sada Diallo (Stade malien)