Ligue 1 Orange du Mali : Le championnat à l’arrêt

Après 9 journées disputées, le championnat national de première division marque une pause. Le temps de la tenue du Chan Algérie 2023 auquel plusieurs joueurs de la Ligue 1 Orange prendront part avec la sélection nationale locale, vice-championne d’Afrique en titre.



Le match entre l’AS Police et l’US Bougouni soldé sur le score de 2-2 le mercredi 28 décembre a été la dernière rencontre du championnat avant la trêve. En effet, en raison de la participation de l’équipe nationale locale au prochain Championnat d’Afrique des Nations en Algérie du 13 janvier au 4 février, la Ligue 1 Orange marque une courte pause. Cette interruption temporaire intervient afin d’éviter des journées hachées jonchées de matchs reportés pour certains clubs en raison de l’indisponibilité de leurs joueurs appelés en équipe nationale.



A l’issue de 9 journées disputées, l’AS Réal de Bamako occupe la tête du classement avec 21 points. Les Scorpions sont suivis par le Djoliba AC (19 points) et l’Asko qui ferme le podium avec 15 points. En bas du tableau, l’USC Kita (7 points) et le Yeelen Olympique (5 points) sont les deux formations relégables.



Alors que le coup d’envoi du Chan sera donné le 13 janvier, le Mali a entamé sa dernière phase des préparatifs depuis le 3 janvier. L’équipe dirigée par Nouhoum Diané est en Tunisie pour un stage de 10 jours à Tunis. Au programme, des matches amicaux sont prévus contre des sélections nationales ainsi que des clubs tunisiens pour effectuer les derniers réglages.



Après le tirage au sort, le Mali a hérité du groupe D composé de l’Angola et de la Mauritanie. Dans ce groupe à 3, seul le premier se qualifie pour le prochain tour. Pour leur premier match de poule, les Aigles seront opposés aux Angolais le 16 janvier avant d’en découdre avec la Mauritanie le 24 janvier.



A. Cissouma