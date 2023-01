Champions d’Afrique cadets 2017 : Où sont passées les récompenses promises ? - abamako.com

Champions d'Afrique cadets 2017 : Où sont passées les récompenses promises ? Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Le collectif des champions d’Afrique cadets 2017 a organisé une conférence de presse le mercredi 28 décembre 2022, pour réclamer ce qui leur est dû. En remportant la coupe d’Afrique 2017, les autorités de l’époque leur avaient fait des promesses pour les récompenser afin d’encourager tous ceux qui sont prêts à défendre les couleurs maliennes. Cinq ans après, l’équipe reste toujours sur sa faim mais garde espoir que le Mali Koura saura se souvenir de cette promesse qui doit être honorée.



L’équipe nationale cadette championne d’Afrique en 2017 au Gabon réclame les promesses qui lui ont été faites par les autorités maliennes. En effet, selon Bourama Traoré porte-parole et entraineur adjoint des cadettes champions d’Afrique 2017, ce sont des promesses faites depuis 2017 par les responsables du pays. Comme leurs devanciers champions d’Afrique Cadets 2015, le ministre des Sports d’alors Housseni Amion Guindo avait promis au nom du gouvernement, que les Aiglonnets champions 2017 allaient recevoir les mêmes privilèges en cas de triomphe en finale de la Coupe d’Afrique des Nations qu’ils ont finalement remportée au Gabon. Près de 5 ans après, les joueurs réunis au sein d’un Collectif expriment être toujours dans l’attente de leurs logements sociaux ainsi que l’argent promis.



Après plusieurs démarches sans suite, le collectif des champions d’Afrique 2017 comptant sur la générosité et le sens patriotique du Président de la transition. « L’Etat est une continuité et nous souhaitons que le Président de la Transition corrige cette injustice qui a un peu trop duré», explique Bourama Traoré porte-parole du collectif.







Zeïnabou Fofana