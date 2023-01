Emprunt obligataire par appel public à l’épargne : Le Mali mobilise 123,310 milliards F CFA - abamako.com

News Société Article Société Emprunt obligataire par appel public à l’épargne : Le Mali mobilise 123,310 milliards F CFA Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par MS

Le Ministre de l`Économie et des Finances, M. Alousséni SANOU

L’emprunt obligataire, « Etat du Mali 6,30 % 2022-2032 et Etat du Mali 6,20 % 2022-2029 », a été clôturé, selon un communiqué du Ministre de l’Economie et des Finances. L’opération a été réalisée par la SGI-Mali, arrangeur et Chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chefs de file : SGI Benin et SGI Togo.



Cet emprunt obligataire, lancé le 21 novembre 2022 sur le marché financier de l’Umoa, pour un montant de 120 milliards F CFA a été clôturé le 2 décembre 2022. Il est reparti en 2 tranches :



Tranche A pour un montant de 70 milliards de francs CFA au taux de 6,30 %, avec une maturité de 10 ans ;



Tranche B pour un montant de 50 milliards de francs CFA au taux de 6,20 %, avec une maturité de 7 ans.



Ladite opération a permis au Trésor Public du Mali de mobiliser 123,310 milliards FCFA, soit un taux de souscription de près de 103 %.







Mahamet Traoré