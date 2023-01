Basket-Ball : Me. Jean Claude Sidibé (ré) installé - abamako.com

Basket-Ball : Me. Jean Claude Sidibé (ré) installé Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Le 19e Conseil national électif de la Fédération malienne de Basket-ball (FMBB) s’est tenu le vendredi 30 décembre à Bamako. A l’issue des travaux, Me Jean Claude Sidibé a été élu président avec 6 voix contre 3 pour son challenger Moustapha Touré. L’ancien président de la FMBB et ex-ministre revient pour un mandat de 4 ans (2023-2026). De retour aux affaires, Jean Claude a été installé la semaine passée dans ses fonctions.



La salle de réunion d’un hôtel a servi de cadre à la tenue du 19e Conseil national électif de la FMBB. C’était en présence du 2e vice-président sortant de la FMBB, Betty Ag Mohamed Rissa, du représentant du maire de la Commune IV, Abdallah Yattara, du représentant du ministre en charge des Sports, Mahamadou Sidibé, du représentant du Comité national olympique et sportif du Mali Abdoul Wahab Zoromé, celui du sponsor officiel Orange-Mali, Moussa Ouattara.



À l’ouverture de la cérémonie, les séries de discours sont livrées entre autres par le représentant du maire de la Commune IV, du Cnosm, du 2e vice-président de la FMBB, et du ministre en charge des Sports. Ce dernier, Mahamadou Sidibé a d’ailleurs ouvert les travaux du Conseil national électif. A l’ordre du jour, 5 points étaient inscrits : l’approbation du procès-verbal du dernier Conseil national électif, l’examen et l’approbation du rapport moral de la FMBB présenté par le Secrétaire général, l’examen et l’approbation du rapport financier du trésorier général , l’examen et l’approbation des rapports des commissions fédérales et la démission du bureau fédéral.



À l’issue de débats très tendus, les délégués ont adopté les différents rapports. Une situation qui a donné droit au vote entre les deux (2) candidats Me Jean Claude Sidibé et Moustapha Touré. Résultats du vote : Me Jean Claude Sidibé (6 voix), a été élu nouveau président de la Fédération Malienne de Basket-ball pour un mandat de 4 ans (2023- 2026) devant Moustapha Touré (3 voix). Rappelons que Me Jean Claude Sidibé signe son retour à la tête de la Fédération malienne de Basket-ball (FMBB) après son passage entre 2014 et 2017. Lors de son tout premier discours, le nouveau patron du basketball malien a lancé un appel à ses adversaires pour la réunification de la grande famille du basketball malien. Il a promis, très vite, de redorer le blason du basketball national et de soigner son image qui a été trainée dans la boue par une histoire de harcèlement sexuel avec son lot de suspensions.



A Cissouma