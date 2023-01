Concours de meilleur article de presse sur la malnutrition en lien avec le Wash : Mali Tribune primé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Concours de meilleur article de presse sur la malnutrition en lien avec le Wash : Mali Tribune primé Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Tweet

Notre reporter Kadiatou Mouyi Doumbia a remporté le premier prix, catégorie presse écrite, du concours de meilleur article de presse sur la malnutrition en lien avec l’Eau, l’hygiène et l’assainissement (Wash). La cérémonie de remise des prix a lieu jeudi 22 décembre 2022 à la Maison de la presse.



Le reportage ‘’Wash/nutrition : un pas franchi, (numéro 350 du vendredi 18 novembre 2022) de notre reporter Kadiatou Mouyi Doumbia a été meilleur article de presse, dans la catégorie presse écrite, du concours sur la malnutrition en lien avec le l’Eau, l’hygiène et l’assainissement (Wash).



L’article a été primé sur la base de plusieurs critères, dont les efforts de collecte, le traitement rédactionnel, la diversification des sources et la cohérence des idées, selon le président du jury doyen Tiona Mathieu Koné. L’heureuse gagnante a reçu une moto Djakarta et des félicitations des membres du jury et doyens du secteur.



Le concours avait été organisé par le Réseau des Journalistes pour la Promotion de l’Eau potable et l’Assainissement (RJEPA-Mali) et l’Alliance des Journalistes maliens en faveur de la Nutrition et de la Sécurité alimentaire (AJMMNSA) en partenariat avec l’œuvre malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel (Omaes) dans le cadre de l’exécution du programme Right2Grow(R2G).



L’organisation du concours visait à amener les hommes de médias à s’intéresser davantage à la problématique de la malnutrition en lien avec l’eau, l’hygiène et l’assainissement, aux dires de Fanta Diakité, représentante des deux réseaux des journalistes Wash et nutrition. Qui, « est de nos jours, une question de santé publique au Mali au regard des chiffres et statistiques », avait-t-elle ajouté.



Le concours a aussi primé les meilleurs articles de presse en ligne, Radio et Télévision. Ils ont été remportés par Yacouba Traoré du Site L’éveil Info, (catégorie presse en ligne) ; Boubacar Traoré de la Radio Djekafo, (catégorie Radio) Zoumana Traoré de Mandé TV (catégorie Télé). Ils ont tous reçus des motos Djakarta.



La cérémonie de remise des prix s’est tenue en présence du représentant du ministre de la Santé et du Développement social, Dr. Djibril Bagayoko, aussi chef de la Cellule de coordination nutritionnelle, du porte-parole des partenaires du programme R2G, Dr. Adama Yoro Diarra. Ils étaient par le représentant de la Maison de la presse, Mahamadou Talata Maïga et le président du Conseil national de la société civile du Mali (CNSM), Allaye Touré.







Rédaction