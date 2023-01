Collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali : Lettre ouverte à Assimi Goïta - abamako.com

Collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali : Lettre ouverte à Assimi Goïta
Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Après la vague de dénonciations des résultats, au lieu d’une réaction de mea culpa à travers des mesures conservatoires, le soi-disant « intègre » ministre Amadou Keita par son silence coupable cautionne la forfaiture et la fraude sans précédent dans l’histoire du recrutement de l’enseignement supérieur.



Le collectif se demande comment de telles pratiques ont pu se faire sous l’ère du soi-disant intègre professeur Amadou Keita connu pour avoir démissionné sous l’ancien régime de son poste de Directeur de l’Ecole nationale d’Administration (Ena) en protestation des pratiques similaires pour sauver son honneur et sa dignité ? Nous pouvons tenter de répondre par dire que la vérité finira toujours par triompher, car le mauvais comportement accompagne toujours l’homme.



Le collectif sollicite les plus hautes autorités du Mali, ce qui suit :



-La démission immédiate et sans condition du ministre de l’Enseignement supérieur et de la



Recherche scientifique en raison de son incapacité à promouvoir les vertus de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;



– La démission du Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la



Recherche scientifique ;



La sanction de toutes les autorités universitaires impliquées à ce processus de recrutement frauduleux ;



-La réparation intégrale des dommages causés aux candidats injustement écartés et exclus du



Processus ;



– L’ouverture d’un nouveau processus de recrutement de Maîtres-assistants en janvier 2023.



Monsieur le Président de la Transition, le collectif déplore qu’après cinq (5) ans sans recrutement dans l’enseignement supérieur et au moment où les plus hautes autorités de la transition déploient de gros efforts pour refonder le pays, les pratiques insensées et malsaines dénoncées par le peuple malien dans un passé récent soient toujours d’actualité.



Le Collectif des Docteurs Vacataires des Universités, Instituts et Grandes Écoles du Mali sait compter sur l’implication personnelle du Président de la Transition, Chef de l’État, SE le Colonel Assimi Goïta, du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, du président de Conseil national de Transition, le colonel Malick Diaw pour un dénouement rapide de cette affaire.



Bamako, le 29 décembre 2022



P/Le Collectif



Le Porte-parole



Dr. Anidjou Dolo