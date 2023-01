Ça se passe au Grin : Les 49 soldats ivoiriens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ça se passe au Grin : Les 49 soldats ivoiriens Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali

Tweet

Au grin, ils étaient tous satisfaits de la libération des 46 militaires ivoiriens encore détenus dans notre pays. Les membres du grin saluent cet acte du Président de la Transition qui selon eux, va sans nul doute donner corps à la fraternité entre le Mali et la Côte d’Ivoire. En effet, le Président de la Transition, Assimi Goïta, a accordé le vendredi 6 janvier dernier, la grâce présidentielle avec remise totale des peines aux 49 Ivoiriens arrêtés en juillet et condamnés ensuite par la justice malienne. Le texte du décret présidentiel précise que ces soldats avaient été condamnés pour « crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sureté extérieure de l’Etat, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ».



Des accusations qui ont vraiment surpris les membres du grin, car jusqu’à présent ces derniers n’arrivent pas à comprendre. Comme aussi ils ne pouvaient pas comprendre que des militaires entrent sur le territoire d’un autre pays sans autorisation. Autant de questions qui ne cessent de tarauder l’esprit des membres du grin.



Toutefois, ils se réjouissent de cette grâce accordée par le Président Assimi. Ils croyaient toutefois, que cette grâce allait être faite depuis le 31 décembre comme les rumeurs laissaient apparaitre. « Mais une fois de plus l’imprévisibilité de nos Colonels a altéré notre calcul », disent-ils. D’une façon ou d’une autre, les membres du grin semblent être dépassés par cet évènement.



A leurs yeux, l’événement est digne d’un film Hollywoodien. Mais le plus important pour eux, c’est de voir que les deux parties ont pu trouver une entente au nom de l’amitié et de la fraternité de nos deux nations.







Ibrahima Ndiaye