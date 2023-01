Noël des enfants : La mairie du District donne le sourire à des enfants - abamako.com

Noël des enfants : La mairie du District donne le sourire à des enfants Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Le Mairie du District de Bamako, a commémoré Noël à la Cité des enfants à Niamakoro. Pour l’occasion, un arbre de Noël a été dressé par l’Hôtel de Ville de Bamako, à l’honneur des enfants pour leur donner le rêve et le sourire.



La cérémonie a eu lieu le vendredi 30 décembre 2022 à la Cité des enfants, en présence du maire du District de Bamako, Adama Sangaré avec à ses côtés la directrice de la Cité des enfants ainsi que plusieurs parents et enfants venus pour la circonstance. Noël est un évènement important pour les enfants durant lequel, chacun peut s’amuser, rire, danser et recevoir des cadeaux de la part du père Noël.



Dans son intervention, la directrice de la Cité a affirmé que ça faisait quelques années que le père Noël n’avait pas fait escale dans sa Cité. Elle remercie, à cet effet, le maire et le Conseil du District pour cette belle initiative, surtout pour le choix porté sur la Cité des enfants mais aussi l’attention accordée aux enfants déplacés. Par ailleurs, la directrice a remercié le locataire de l’Hôtel de Ville pour sa constance et les appuis multiformes en faveur de certaines de ses activités comme, les éditions de la fête des mères, le salon de l’enfance de Bamako et la semaine nationale de l’enfance, entre autres.



Pour sa part, le maire Adama Sangaré, dit avoir reçu une très forte demande des associations. Selon lui, Bamako est rempli de réfugiés. « Nous avons dit qu’il nous fallait nécessairement agir, il était impossible pour nous de satisfaire toutes les associations. Ainsi nous avons rapproché la Cité des enfants, comme la directrice est habituée à organiser des journées spéciales pour les enfants, nous avons convenu avec elle d’organiser une journée spéciale, père Noël des enfants afin que les enfants qui se sentent frustrés aient le sourire, puissent au moins sentir la joie de Noël ».



Le maire a profité de l’occasion pour lancer un appel aux parents de faire comprendre aux enfants que le bonheur est un état d’esprit. A l’entendre, il est nécessaire que les parents ne baissent pas les bras. Quand on laisse un enfant frustré, c’est une bombe à retardement surtout dans un pays où le terrorisme fait des ravages. « Nous devons sensibiliser et faisons-en sorte que tous les enfants se sentent égaux. Aidons les parents qui se sentent abandonnés à les faire revenir dans la société afin qu’ensemble nous puissions éduquer les enfants », a-t-il conclu.



La fin de la cérémonie a été marquée par la remise de cadeaux aux enfants, des danses des mascottes, des clowns, entre autres.







Ibrahima Ndiaye