Transports routiers : Le CMTR doté d'un nouveau siège Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Le Conseil malien des Transporteurs routiers s’est doté d’un nouveau siège au quartier Hippodrome de Bamako à coup de 589 182 633 de F CFA. L’inauguration a eu lieu le vendredi 23 décembre 2022 en présence du ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, accompagné de son homologue de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que les responsables des syndicats des transporteurs routiers du Mali et les responsables des Chambres consulaires.



Bâtie sur une surface de 1120,50m2, le nouveau siège du Conseil malien des Transporteurs routiers a coûté 589 182 633 de FCFA. Il est doté de 26 bureaux. A entendre le président des transporteurs routiers du Mali, Youssouf Bani Traoré, le financement de l’infrastructure est rendue possible grâce aux énormes sacrifices des membres du CMTR qui, selon lui, se sont acquittés de la redevance assistants des transporteurs routiers. « Les sacrifices financiers des transporteurs ont contribué à faire un remboursement des échéances dues et les dépenses liées aux mobiliers et à l’équipement du siège », souligne-t-il.



Pour lui, la construction du nouveau siège a bénéficié de l’accompagnement de l’Etat malien à travers le ministère des Transports qui a approuvé la souscription du prêt bancaire du CMTR auprès de la BIM-SA. Le nouveau bâtiment abritera tous les services définis par l’organigramme du Conseil malien des Transporteurs routiers. Dans son discours, le ministre des Transports et des Infrastructures, dira que le CMTR, en construisant cet immeuble flambant neuf, vient de franchir un pas énorme vers l’affirmation de son identité, de la visibilité et de la pérennité de la chambre consulaire au sein du paysage administratif malien. « Elle a également exhorté les transporteurs à se battre pour assumer leur statut correspondant de l’Etat et à maintenir la croissance », dit-elle.



Toutefois, le ministre a prêché le message de l’unité en exhortant le bureau du Conseil malien des Transporteurs routiers à faire de ce siège un lieu fédérateur des différents syndicats des transporteurs routiers et de promotion du dialogue social avec les pouvoirs publics.







Ibrahima Ndiaye