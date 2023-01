Ligne budgétaire sur la planification familiale : Le Mali dans le partenariat de Ouagadougou - abamako.com

Ligne budgétaire sur la planification familiale : Le Mali dans le partenariat de Ouagadougou Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Le 30 décembre dernier, s’est tenu dans les locaux de l’Office national de la Santé et de la Reproduction (ONASR) une conférence de presse sur la création de la ligne budgétaire dédiée à la Santé de la Reproduction et Planification familiale.



Dans le cadre de la souveraineté sanitaire contraceptive le Mali vient de mettre sur pied sa ligne budgétaire dédiée à la Santé de la Reproduction et Planification familiale afin de réduire considérablement le taux de la mortalité maternelle néonatale et infantile et faire en sorte que les femmes espacent les naissances.



L’annonce a été faite ce vendredi 30 décembre 2022 à l’issue d’un atelier de plaidoyer ou tous les acteurs engagés dans la santé de la reproduction ont signé une charge d’engagement puis suivi d’une conférence de presse. Cette ligne budgétaire estimée pour l’instant à 30 % va permettre l’achat des produits contraceptifs pour que la souveraineté contraceptive soit une réalité au Mali comme dans les autres pays du Partenariat de Ouagadougou Niger ; la Guinée Conakry et le Burkina Faso.



Cette ligne budgétaire permettra aussi à l’Etat d’amorcer sa souveraineté sanitaire en matière de la SR-PF et de lever les toutes barrières techniques, financières et géographiques concernant les méthodes contraceptives en assurant les quatre gratuitement du décret présidentiel à savoir la gratuitement des produits contraceptifs ; grossesses ; les soins pour enfants de 0à 5 ans et les personnes âgées de 75 ans et plus.



« Nous voulons que l’Etat prend le devant pour minimiser les financements des partenaires pour rendre aux Maliennes leur souveraineté sanitaire dans le domaine de contraception qui constitue un maillon essentiel dans la stratégie que le Mali a adopté depuis quelques années pour lutter contre la mortalité », a expliqué Dr. Ben Moulaye, directeur général de l’ONASR.



Selon le Dr. Ben Moulaye, en 2021 le Mali a mobilisé un financement de 1 milliard de F CFA dans le cadre de la PF. « On veut que les efforts de l’Etat soit visible à travers cette ligne budgétaire qu’on peut montrer aux partenaires en leurs disant qu’on finance la PF », conclut-il.



Ousmane Mahamane