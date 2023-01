CMTR : Les élections consulaires en mire - abamako.com

CMTR : Les élections consulaires en mire Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

Le Conseil malien des Transporteurs routiers (CMTR) a tenu le samedi 7 janvier au CICB, la 15e session de son assemblée consulaire. La dernière session du présent mandat consacrée au budget, mais aussi aux acquis et perspectives.



Environ une quinzaine de jours après l’inauguration de son nouveau siège, le CMTR a tenu le week-end dernier son assemblée consulaire. Il s’agit de la toute dernière de la mandature (2018-2023) de l’actuel bureau, qui s’apprête à organiser de nouvelles élections consulaires dans quelques mois.



La session avait à son ordre du jour trois points : la présentation et l’adoption du rapport d’exécution du budget de l’exercice 2022, la présentation et l’exécution du projet de budget 2023 et des questions diverses. En terme de bilan, le président du CMTR Youssouf Bani Traoré a parlé de certaines réalisations tant sur le plan organisationnel que du fonctionnement interne.



Il s’agit pêle-mêle de la mise à jour de l’approbation de l’indexe d’évaluation périodique des tarifs des transports routiers suite aux récentes augmentations du prix à la pompe des produits pétroliers ; la mise en œuvre d’activités d’information et de sensibilisation destinées à réduire les tracasseries routières ; l’appui à la formation des acteurs des transports dans des secteurs cruciaux tel que la gestion d’entreprise, la technique de chargement des marchandises ; la tenue régulière des sessions annuelles de l’assemblée consulaire et des réunions mensuelles du bureau national ainsi que des bureaux des délégations régionales ; l’élaboration d’un règlement administratif pour parfaire la gestion administrative et financière du service ; le relèvement par voie réglementaire du taux de la redevance pour l’émission de la lettre de voiture ; l’acquisition sur fonds propres d’un siège national, etc.



Dans les perspectives, le président du CMTR a demandé l’accélération et l’adoption par le Conseil des ministres des projets de relecture des textes de création du CMC. Selon lui, l’organisation imminente des élections consulaires en dépend. Il a souhaité que le nouveau bureau élu mette dans ses priorités certaines actions comme la mise à jour et l’application rigoureuse de l’index dévaluation périodique des tarifs des transports routiers ; la poursuite des négociations avec le gouvernement pour l’acquisition des parcelles pour abriter des aires de stationnement pour les gros porteurs ; la lutte contre les tracasseries routières.



La présente assemblée consulaire a enregistré la participation de tous les délégués consulaires et des bureaux régionaux, des présidents des autres chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (Ccim), le Conseil malien des Chargeurs et la Chambre des Mines). L’ouverture des travaux s’est déroulée sous la présidence du ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko. Celle-ci a félicité les transporteurs pour le désenclavement du pays et appelé à la cohésion et une bonne gestion de l’institution consulaire.



.Abdrahamane Dicko