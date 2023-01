Lettre à grand-père : Mali-2023 et ses défis - abamako.com

Lettre à grand-père : Mali-2023 et ses défis Publié le mercredi 11 janvier 2023

Dieu merci cher grand-père, nous sommes en 2023 ! Bientôt 1 an aussi de ton ultime voyage. Que les gestes de tes deux mains envers les pauvres te soient un lit de repos éternel, que la bonté de ton cœur, te soit une couverture de grâce et ta bonne volonté, un oreiller de tranquillité et de quiétude. Repose en paix, cher grand-père ! Amine !



Cher grand-père, le voile de la mort ne nous a pas séparés. Voir ton corps le cercueil n’a pas mis fin à notre échange. J’ai tout simplement su que c’était une étape de la vie qui s’arrêtait et une autre devrait continuer. Qu’elle te soit meilleure. Je n’ai pas arrêté de t’écrire. Car les morts ne sont pas morts, ils sont juste au-delà de notre regard matériel. Ils sont vivants.



Cher grand-père, me voilà à ma 51ème lettre après toi. La toute première de 2023. Je me vois le devoir de prêcher la bonne gestion du pays et le respect des lois, aux dirigeants. Mais que faire ? Si la nature elle-même a tout dit déjà. Quand les Arabes disent que la mort suffit comme rappel. Que dire de plus à un homme ou une femme qui dirige un pays à un moment donné. Que lui dire, que tu es un mortel.



Oui grand-père ! Que dire de plus à un être humain que le fait d’être mortel. La mauvaise gouvernance, le non-respect des lois, ne relèvent-ils pas tous du domaine de l’égo chez les dirigeants ? Que fait plus peur à l’égo que sa finitude. L’éternel rappel du fait de mourir un jour, aujourd’hui ou demain. La gourmandise, la peur, la cupidité, la perversité, toutes ces obscurités qui chassent la lumière, la pleine conscience, fuient la mort. Alors, que dire aux mortels plus qu’ils sont mortels ?



Et cela, cher grand-père, la nature s’en est chargée. Quand à tes 40 ans fixes, tu prends le pouvoir sans n’avoir aucunement rêvé le 18 août 2020 et que le 15 septembre 2020, moins de 1 mois, un Général Moussa Traoré avec ses 23 ans de règne se couche à jamais et devant toi. Que te dire de plus. Que tu es un mortel. Et comme si ça ne suffisait pas. Deux mois plus tard, le Général ATT, 10 ans de mandat et 2 ans de transition, se couche à son tour.



Deux Généraux, deux présidents, deux chefs de l’Etat, en moins de deux mois se couchent comme si de rien n’était. Quoi dire de plus à un jeune colonel de l’ère de la Démocratie, de la liberté et du Droit. L’oubli serait-il, notre pire ennemi ? Hélas ! Que dire de plus à celui qui a vu Soumaïla Cissé partir à jamais. Celui qui vu IBK en 2013, IBK en 2018, IBK le 18 août 2020 et le 16 janvier 2021, IBK partir dans le plus grand silence. Hélas ! Quels films ? Quelles leçons d’humilité ?



Oui grand-père ! Soumeylou Boubeye Maïga, le puissant homme de la Sécurité d’Etat, le roi faiseur de roi. Le tombeur hors norme. Soumeylou aussi à son tour, de l’ancienne ex-puissance de réseaux et de pouvoir, tira sa révérence Paix à leur âme, tous ! Que dire aux C-5 (5 colonels), du Mali, plus qu’ils sont mortels. Et qu’un jour tout sera conjugué au passé sauf les bonnes œuvres. Nous sommes tous mortels. Faisons bien le bien et à mardi prochain ! Inch’Allah !







Lettre de Koureichy