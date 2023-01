Prochaines élections : L’AIGE en vitesse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prochaines élections : L’AIGE en vitesse Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Horizon

© aBamako.com par AS

Installation des membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections

Bamako, le 10 janvier 2022, les membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections ont été officiellement installés par le président de la transition Tweet

Avec un chronogramme presque engorgé, l’Autorité indépendante de gestion des élections(AIGE), en installation, sera presque au pas de charge.



Le président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé, et son staff, parmi lequel, le dynamique nouveau Secrétaire général, Col Boussourou Dramé, sont activement à pied d’œuvre pour relever les défis du respect du chronogramme établi. Celui-ci fixe le référendum en mars prochain (convocation du collège février 2023), les élections des Conseillers des Collectivités territoriales pour juin prochain, les législatives en octobre et novembre de cette année et en fin l’élection présidentielle en février 2024. Comme on le voit, c’st à une course contre la montre que le Mali va se livrer avec ses acteurs électoraux pour gagner ce pari.



Le président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé, son adjoint, le Général Siaka Toumani Sangaré (qu’on ne présente plus en matière électorale), tous des experts électoraux de grande expérience, viennent de lancer le turbo pour permettre, avec l’engagement du ministre d’Etat chargé de l’Administration et de la décentralisation, le Col Abdoulaye Maïga, d’aller à bonne date vers les consultations électorales transparentes et crédibles.



Bruno D SEGBEDJI