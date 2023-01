Présentation de vœux au district de Bamako : « Nous allons faire en sorte que la transition réussisse » - abamako.com

Présentation de vœux au district de Bamako : « Nous allons faire en sorte que la transition réussisse » Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Mali Tribune

© aBamako.com par A S

La traditionnelle présentation de vœux au maire du District, Adama Sangaré, a été une fois de plus respectée, le 3 janvier dernier, par la section syndicale des municipalités et l’ensemble des travailleurs de la Mairie du District. L’occasion a été saisie par le patron de l’Hôtel de la ville de saluer le sacrifice de ses collaborateurs malgré le contexte actuel du pays. Il les a aussi exhortés à plus d’efforts pour que la transition soit une réussite.



Au seuil du nouvel an, le Maire du District de Bamako, Adama Sangaré, a reçu les vœux de la section syndicale des municipalités, ainsi que l’ensemble des travailleurs de la Mairie du District. Les mêmes vœux ont été adressés à ses adjoints et l’ensemble des membres du Conseil. Le maire réjoui de cette marque de considération, rassure de mettre tout en œuvre pour satisfaire les doléances de la section syndicale des municipalités. Il a salué les autorités de la transition pour la confiance placée à la voierie après avoir résilié le contrat de l’Ozone. Le maire a aussi souligné que les autorités ont mis des véhicules à la disposition de la voirie pour la circonstance. « Quand le pays est en difficulté, nous devons être encore plus résilients, et j’exhorte, à cet effet, mes collaborateurs, à plus de résilience pour la réussite de la transition », dit-il. Après avoir présenté les vœux de son bureau, le secrétaire général de la section syndicale des municipalités, Issa Sanogo, a rappelé que le pouvoir et le syndicat sont complémentaires et non des adversaires. Selon lui, ces deux cheminent et chemineront toujours ensemble. A ses yeux, il importe et importera toujours de renforcer ce partenariat. Aussi il est important d’entretenir ce dialogue fécond qui a toujours débouché sur une collaboration franche et sincère, explique M. Sanogo.



A travers les recommandations de la conférence sociale sur le travail tenu du 17 au 22 octobre 2022 au CICB, la section syndicale avait suggéré ceci : instaurer la récompense du mérite et la sanction en cas de faute, faire une évaluation pertinente des besoins en ressources humaines pour les recrutements éventuels et l’audit périodique des ressources humaines dans le cadre d’un plan de recrutement, élaborer un plan de carrière ou un accord d’établissement, élaborer et instaurer une politique d’accompagnement du départ à la retraite. Aussi une de ses vielles doléances, celle de la réhabilitation de l’infirmerie de la voirie qui a toujours sa place. Pour sa part, le secrétaire général de la mairie du District, Founé Dembélé, s’est replongé dans les actions marquantes de l’année écoulée. Pour lui, des efforts sont en train d’être faits, mais qui doivent être soutenus.



Etaient présents à cette rencontre, le Coordinateur des chefs de quartiers de Bamako, le Président du Recotrade, les chefs de services, la Présidente de l’association Benkola.







Ibrahima Ndiaye