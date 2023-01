Pour retrait frauduleux sur des comptes: Un ex-agent commercial des services Orange-Money épinglé - abamako.com

Pour retrait frauduleux sur des comptes: Un ex-agent commercial des services Orange-Money épinglé
Publié le mercredi 11 janvier 2023 | L'Indépendant

Les agents du commissariat de Niamakoro sous la direction du Commissaire Principal Amadou M. Dembélé, ont mis la main, le 3 janvier, sur un individu d’une trentaine d’années pour retrait frauduleux sur les comptes Orange-Money.











C’est suite à plusieurs plaintes des agents d’Orange-Money relatives aux retraits frauduleux d’argent sur leurs comptes par un individu non identifié, que la Brigade de Recherches dudit commissariat dirigée par le Commandant Oumar Baba Traoré, a ouvert une enquête. Les investigations ont permis la localisation et l’interpellation du jeune homme désigné sous les initales S.D, le mardi dernier, en possession d’une moto de marque »TVS ». Le mis en cause avait au préalable donné une fausse identité aux limiers sur le terrain. C’est ainsi qu’il a été conduit dans les locaux du commissariat et interrogé sommairement où il est passé à l’aveu en reconnaissant les faits à lui reprochés et en déclinant sa vraie identité.



Il ressort de nos informations, que S.D était un ex-agent des services d’Orange-Money. Son mode operandi consistait d’approcher ses cibles en demandant un transfert de crédit sur un numéro. Après, il reformule la demande pour se donner l’occasion de décrypter le code secret de l’agent en trouvant des astuces pour passer un peu de temps avec le téléphone portable de l’agent Orange-money. Ainsi, il transfère les fonds existant sur son numéro, avant de se précipiter pour les retirer dans un autre kiosque le plus proche.



Cependant, plus d’une trentaine de plaintes avaient été déposées entre 2021 et 2022 et le cumul des montants volés s’élèvent à plus de 6.000.000 F CFA. L’écho de l’arrestation du jeune a été bien accueilli par ces cibles dont les plaintes ne cessaient de grossir.



Ce jeune homme d’une trentaine d’années sera mis à la disposition du tribunal de la Commune VI aux fins de droits.



O.BARRY et Emilie DIARRA, stagiaire



Source: L’Indépendant