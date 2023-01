Mali : le mandat d’EUCAP Sahel Mali prolongé jusqu’au 31 janvier 2025 avec environ 78,5 millions $ d’allocation - abamako.com

Mali : le mandat d'EUCAP Sahel Mali prolongé jusqu'au 31 janvier 2025 avec environ 78,5 millions $ d'allocation Publié le mercredi 11 janvier 2023

Cérémonie d`inauguration du nouveau siège d`EUCAP-Mali

Bamako, le 10 février 2015 à Sébénikoro. La nouvelle mission de l`Union Européenne au Mali EUCAP Sahel Mali a inauguré ses locaux à l`issue d`une cérémonie présidée par le chef de l`Etat.

La Mission de renforcement des capacités de l'UE au Mali (EUCAP Sahel Mali) restera au Mali jusqu’au 31 janvier 2025 avec environ 78,5 millions $ d’allocation. L’information a été rendue publique via un communiqué de presse de la Mission mardi 10 janvier.



« Compte tenu de la situation volatile au Mali, le Conseil a également décidé d'adapter le mandat de la mission afin de prendre en considération la situation politique et sécuritaire du pays. EUCAP Sahel Mali pourra ainsi faciliter le déploiement des forces de sécurité intérieure (FSI) dans le sud du Mali, en se concentrant sur la police nationale, et le redéploiement des FSI dans le centre du Mali, qui pourrait reprendre s'il est jugé approprié », a indiqué EUCAP Sahel Mali.