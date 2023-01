MALI : Une démocratie sans partis politiques ! - abamako.com

MALI : Une démocratie sans partis politiques ! Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Le DEMOCRATE

Il n’existe pas une démocratie, mais des démocraties. Chaque pays, chaque société a sa démocratie. La démocratie n’est que le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Confondre multipartisme et démocratie est chose aisée, mais les deux sont différents. Au Mali, on a pensé avoir la démocratie avec plus de 200 partis pour un pays qui n’a même pas d’histoire de partis politiques.



Chez nous, être de différents partis veut dire être ennemis. Personne n’a entendu parler d’un roi minianka (pays minianka), un roi bwa, un roi dogon ou un roi sénoufo ou roi du Bèlèdougou, du Banimotié, du Jitumu ; on peut en dire du Ganadougou ou même du Wassoulou. Mais ces communautés ont toujours fonctionné dans la paix et la sécurité, parce que le système de gestion du pouvoir était basé sur le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.



A la base, dans le système mamaala, les « kaji » envoient des représentants au conseil du village, un ensemble de village forment une chefferie et le conseil est formé par les représentants de chaque village. Chaque village envoyait son représentant au ton mamaala dont le chef « tonfowu » ou « tontigui » était élu parmi les représentants des chefferies. Dans certains villages, la chefferie était tournante entre les villages et ça fonctionnait.



La Chine applique le même système. Aujourd’hui, nous devons revenir à ce système de gestion du pouvoir. Les délégués des chefs de famille forment le conseil villageois. Les délégués des villages, le conseil communal, les délégués des communes, le conseil de cercle. Les délégués des cercles le conseil régional. Les délégués des régions plus les délégués des organisations faîtières forment le conseil national qui va élire le Président et le Premier ministre. Ainsi, pour être élu Président il faudra gravir tous les échelons.



Pour être Président, il faut d’abord être délégué villageois, délégué communal, de cercle, de région et ensuite délégué national. Ce pouvoir est plus légitime que celui que nous avons avec des présidents de partis ou des candidats qui ne savent même pas où se trouve leur village ou encore qui n’ont même pas de village. Nous avions une démocratie sans partis politiques et il faut que nous y retournions.



Bougouzié Jacques Dembélé