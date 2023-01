Stations Oryx Energy: Les gérants et pompistes dénoncent “le mauvais traitement’’ par la direction - abamako.com

Stations Oryx Energy: Les gérants et pompistes dénoncent "le mauvais traitement'' par la direction Publié le mercredi 11 janvier 2023

Les gérants et pompistes des stations Oryx Energy étaient, cette semaine, en sit-in dans toutes les stations d’Oryx Energy du Mali pour revendiquer leurs doléances. Il s’agit entre autres: de l’application pure et simple des conventions collectives des entreprises pétrolières et le départ immédiat du directeur du réseau, Cheick Oumar Yaffa. Pour eux, ce dernier a pris la société Oryx Mali en otage et en fait sa propriété privée.





Toujours dans leurs revendications, les pompistes et gérants dénoncent la non application du 13 mois. Ils estiment que le 13 mois n’a jamais été appliqué comme le dit le Directeur Général d’Oryx. Ils dénoncent également la gestion des boutiques des stations qui seraient gérées par les frères du DG. Très en colère, les gérants et pompistes reprochent beaucoup de choses au directeur du réseau : la méchanceté, le mauvais traitement et les licenciements abusifs. A les en croire, le Directeur du réseau, Cheick Oumar Yaffa, trainerait beaucoup de casseroles. Il lui est également reproché la très mauvaise gestion de la société Oryx Mali qui serait au bord de la faillite.



Lassine Sanou



Source: Le Democrate- Mali